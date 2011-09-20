به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر فرید در این رابطه اظهار داشت: شش شهید گمنام استان لرستان شنبه دوم مهر ماه همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) در شهرهای پلدختر، الشتر و نورآباد تشییع و تدفین می‌شوند.

وی به تشریح برنامه‌های استقبال از این شهدا پرداخت و تصریح کرد: پیکر این شهدا عصر پنجشنبه، 31 شهریور ماه وارد خرم آباد شده و پس از استقبال مردم به سمت تپه شهدای گمنام این شهر مشایعت و دعای کمیل در این محل قرائت می شود؛ سپس پیکر این شهدا جمعه، اول مهر ماه سال جاری به شهرهای مورد نظر انتقال داده خواهد شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان افزود: مراسم استقبال از شهدای گمنام صبح جمعه، اول مهر ماه در این شهرها برگزار و پیکر این شهدا شنبه، دوم مهر ماه همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) در محل های پیش‌بینی شده با حضور مردم شهیدپرور این شهرها تشییع و تدفین می‌شود.

فرید یادآور شد: این شهدا مربوط به عملیات های بیت المقدس و فاو هستند که در عملیات تفحص در خرمشهر و فاو شناسایی شدند.

بنا بر این گزارش مراسم استقبال از کاروان این شهدای گمنام در مرکز استان از ساعت 17 روز پنج شنبه از میدان دانشجو به سمت تپه شهدای این شهرستان برگزار خواهد شد.