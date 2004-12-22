ناجيان دروغي آزادي و مدعيان حقوق بشر خود عامل كشتار مردم بي گناه عراق هستند

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين اطلاعيه آمده است:طبق بيانات مقام معظم رهبري ، برهم زدن برگزاري انتخابات عراق،ايجاد تفرقه بين شيعه و سني و دور كردن مردم عراق از حق و تكليف خودشان ، از اهداف شوم غاصبان منافق و نمايندگان كاخ پوشالي است. اين ناجيان دروغين امنيت و آزادي كه خود را حامي حقوق بشر مي دانند اين روزها بار ديگر با خرابكاري و ايجاد نفاق به كشتار مردم بي گناه پرداخته اند كه اين جنايات وقيح منجر به كشته و زخمي شدن بيش از دويست تن از مسلمانان مظلوم عراق گشته است.

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ضمن محكوم كردن جنايات اخير متجاوزان و سفاكان فرصت طلب ، از نهادهاي بين المللي به ويژه دبير كل سازمان ملل مي خواهد تا براي توقف كشتار غيرنظاميان عراقي و بر عليه تخريب و نفاق آنان وارد عمل شده و طي قطعنامه اي اين جنايات را محكوم نمايند و همچنين از تمامي مسلمانان جهان خواست تا ضمن اعلان برائت از مستكبران ، همواره يكپارچگي و اتحاد خود را در تحقق اهداف متعالي اسلام ، حفظ نمايند.