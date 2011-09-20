به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز به گذر در رابطه با اجرای طرح مبارزه با سارقان وسایط نقلیه در همدان گفت: این طرح در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و با هدف مبارزه با سارقان و جلوگیری و کاهش سرقت انجام شد.

وی افزود: این طرح با تمام توان و امکانات موجود به مدت سه روز در همدان و شهرستان‌های تابعه استان همدان به اجرا گذاشته شد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان افزود: در اجرای این طرح که به منظور افزایش کشفیات و دستیابی به شاخص‌های تعیین شده و دستگیری سارقان وسایط نقلیه و نا امن نمودن محیط برای اینگونه سارقان به اجرا درآمد چهار دستگاه خودرو و 34 دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف و ضبط شد.

به گذر عنوان کرد: پس از اجرای این طرح در مجموع 9 نفر دستگیر شدند که این متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند و تلاش این پلیس جهت شناسایی و دستگیری سایر سارقان همچنان ادامه دارد.