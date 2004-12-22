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۲ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۲۱

مدير كل آموزش سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در گفتگو با "مهر" خبرداد :

آموزش تخصصي راهنمايان اكو توريسم و طبيعت گردي

مدير كل آموزش سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: با توجه به اهميت اكو توريسم و طبيعت گردي و نقش ويژه آن در جذب توريست به همين منظور سازمان آموزش افراد متخصص دراين زمينه را دراولويت برنامه هاي خود قرار داده است.

مرتضي احمدي درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: رشد اكوتوريسم و طبيعت گردي نسبت به بخشهاي ديگر ، جاذبه هاي سياحتي ، فرهنگي و.. از ميانگين درصد رشد جهاني بالاتر است بطوريكه رشد جاذبه هاي فرهنگي درسال گذشته 4 درصد و رشد اكوتوريسم و طبيعت گردي 20 درصد بوده است .

وي افزود: اين روند رشد نشان مي دهد كه توجه بيشتر به جاذبه هاي طبيعي و اكوتوريستي در تمام كشورهاي دنيا افزايش يافته است بنابراين كشوما نيز بايد به اين مقوله توجه ويژه اي از خود نشان دهد، به همين دليل اولين اقدامي كه از سوي سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري صورت گرفته آموزش تخصصي راهنمايان اكوتوريسم است.

وي خاطر نشان كرد: قابليتهاي منحصر به فرد ايران از نظر جاذبه هاي توريستي تا حدي زياد است بطوري كه تنها 520 نوع پرنده در ايران وجود دارد اما شايد در كل كشور هاي اروپايي نيز اين تعداد يافت نشود بنابراين يك توريست مي تواند با آمدن به ايران از تمام اين قابلتها يك جا استفاده كند.

مدير كل آموزش سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تاكيد كرد: كشور ما به لحاظ دارا بودن جاذبه هاي فرهنگي جزء 10 كشور اول جهان وهمچنين از نظر جاذبه هاي اكوتوريستي و طبيعي جزء 5 كشور اول جهان است بنابراين اكثر افرادي كه به ايران سفر مي كنند با اهداف فرهنگي و طبيعت گردي است.

احمدي افزود:  برگزاري 8 سمينار تخصصي وكاربردي  در زمينه هاي آشنايي با اصول و فنون راهنمايي تور ، معماري خشتي ، اكوتوريسم و .... از جمله برنامه هايي است كه از سوي مركز آموزش سازمان تا پايان اسفندماه امسال انجام خواهد شد.

 

کد مطلب 141314

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