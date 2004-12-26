جليل عرفان منش: مخاطب محوري افراطي برنامه هاي تلويزيوني را تهي مي كند

جليل عرفان منش، نويسنده و محقق آثار تلويزيوني در گفت و گو با خبر نگار تلويزيوني "مهر" راجع به اينكه توجه افراطي به سليقه و نظر مخاطب در سطح عام از نظر كيفيت آثار تلويزيون و استقبال بيننده چه تاثيري بر بيننده و رسانه ملي مي تواند داشته گفت: به طور كلي تلويزيون و برنامه هاي آن بايد به شكلي توليد و ساخته شوند كه به سمت جذب مخاطب برود. جذاب بودن آثار تلويزيوني به خصوص براي قشر جوان از اهميت زيادي برخوردار است. چون رسالت اصلي رسانه ملي در سايه جلب نظر و توجه بيننده صورت مي گيرد. اما اين امر نبايد به هر قيمتي صورت بگيرد و چهره رسانه را مخدوش كند. چون اگر رسانه به سمت مخاطب محوري افراطي برود يكي از خطرات بزرگي كه آن را تهديد مي كند، اين خواهد بود كه آثار تلويزيوني به صورت تدريجي كم محتوا و بي محتوا خواهند شد و بيننده از تماشاي چنين آثاري گنگ و گيج مي شود. در نتيجه خطر تغيير ذائقه و سليقه عمومي مخاطب را هم در پي دارد.

وي خاطر نشان كرد: در چنين شرايطي اگر برنامه فاخر و ارزشي هم ساخته شود، ديگر بيننده تحمل تماشاي اين نوع برنامه ها را نخواهد داشت و چنين آثاري بدون بيننده خواهد ماند. اين مساله از جمله مخاطراتي است كه در دراز مدت گريبانگير رسانه خواهد شد. به عقيده من بايد نگاه درستي به رسانه شود و در تعيين و تعريف مخاطب دقت نظر لازم اعمال گردد. اين مساله درست مانند آن است كه يك صاحب رستوران يا آشپز بيش از هر چيز به تعداد مشتريان خود بيانديشد و افزايش تعداد آنها را ملاك مناسبي براي بالابودن كيفيت غذاهاي خود تلقي كند. در حالي كه اگر يك كارشناس تغذيه همين غذاها را بررسي كند، اين احتمال وجود دارد كه آنها را فاقد ارزش غذايي و حتي زيان آور تشخيص بدهد. در مورد برنامه هاي تلويزيوني هم همين طرز تلقي بايد وجود داشته باشد. برنامه سازان بايد مخاطبين اصلي خود را همان افراد كارشناس و فهيم فرض كنند و آثار خود را براي آنها توليد كنند. نه آنكه در پي جذب مخاطب عام به هر شكل باشند.





اين كارشناس رسانه درباره اينكه چه عواملي باعث ايجاد شرايط كنوني در تلويزيون شده است، توضيح داد: معمولا" در هر دوره بنا به شرايطي كه به وجود مي آيد، خصوصيات و شاخصه هايي به عنوان عوامل تعيين كننده نوع برنامه هايي كه در تلويزيون ارايه مي شود، مد نظر مديران و برنامه سازان تلويزيوني قرار مي گيرد. در اين بين افراط و تفريط هايي صورت مي گيرد كه حاصل نگاه سفارش دهندگان و توليد كنندگان برنامه ها است و برآيند آن رويكرد رسانه ملي را تعيين مي كند.

وي خاطر نشان كرد: وقتي عموم برنامه هاي تلويزيوني به سمت آثار ارزشي و جدي پيش مي روند، رسانه را به سمت از دست دادن مخاطب پيش مي برد كه براي رسانه خطرناك است. از آن سو، اگر رسانه به سمت مخاطب محوري پيش برود، مخاطراتي را به وجود مي آورد كه پيش از اين به برخي از آنها اشاره شد. وظيفه برنامه سازان و مديران تلويزيون اين است كه با شناخت دقيق اين مرزها آثار تلويزيوني را به تعادل برسانند. يكي از بهترين راه ها در اين زمينه توليد برنامه هاي فاخري است كه از پشتوانه عميق انديشه اي بهره مند باشد. اما اين انديشه پويا و ژرف با استفاده از ظرايف و لطايف هنري ارايه شود.

اين كارشناس رسانه در ادامه با اشاره به شناخت دقيق ظرفيت هاي موضوعي و يافتن قالب مناسبي براي ارايه آنها يادآور شد: وقتي ما از آثار با كيفيت برخوردار از مسايل ارزشي و فرهنگي صحبت مي كنيم، به هيچ وجه به اين معنا نيست كه برنامه كم مخاطب، خشك و خسته كننده باشد. بلكه بايد توليد آثار پر جاذبه به فراگير شدن برنامه و توجه مخاطب نيز توجه شود. اين مساله بسيار ظريف است كه توجه به مسايل انديشه اي نبايد شرايطي را به وجود بياورد كه رسانه بيننده هاي خود را دست بدهد. از سوي ديگر، اگر هدف را مخاطب قرار دهيم، برنامه ها از ارايه مضامين قابل قبول، ارزشي و هدفمند دور خواهد شد. در عين جمع شدن پر محتوا بودن و جذاب بودن هم امري محال نيست. البته دشوار است و همت زيادي مي خواهد تا اين امر به خوبي محقق شود.

عرفان منش با بيان اين مطلب كه بايد در به كارگيري نويسندگان برنامه هاي تلويزيوني دقت لازم صورت بگيرد، اظهار داشت: مشكلي كه در حال حاضر ما با آن مواجه هستيم، اين است كه بيشتر نويسندگان آثار تلويزيوني محقق و پژوهشگر نيستند كه به ظرايف مضامين توجه كافي نشان بدهند و با بررسي دقيق و حساب شده مشكلات در پي ارايه نسخه درماني اين مشكلات باشند. تجربه نشان داده است آثاري كه مبتني بر پژوهش و انديشه ورزي بوده است، همواره از سطح قابل توجهي كيفي بهره برده و در جلب نظر مخاطب هم موفق عمل كرده است. حتي همين سريال هاي تلويزيوني كه در حال حاضر پخش مي شوند، اگر از تحقيق برخوردار باشند، حداقل مي توان اميدوار بود كه از تاثيرهاي مخرب كمتري برخوردار مي شوند.

وي در پاسخ به اينكه تلويزيون چه زماني به اين تعادل دست مي يابد كه هم آثارش با كيفيت و هم برخوردار از كيفيت لازم باشد، يادآور شد: اين مساله تا حدود زيادي به اراده جدي دست اندركاران و برنامه سازان تلويزيون بستگي دارد. البته جاي خوشحالي است كه آقاي ضرغامي از اين دغدغه برخوردارند. اما اينكه تا چه اندازه در اين زمينه موفق باشند، بستگي به عوامل ديگري دارد كه بايد دست به دست هم بدهند تا شرايط ايده آل محقق شود. چون يك بخش از فعاليت هاي تلويزيون به تبيين سياست هاي راهبردي مربوط مي شود. اينكه اين سياست ها به درستي تنظيم و هدايت شوند، از اهميت زيادي برخوردار است. اما اين به تنهايي كافي نيست. چون ارايه سياست هاي صحيح و كاربردي به يك اتفاق منجر نمي شود. بايد شرايط و عملي كه به مسايل اجرايي مي پردازند محيا شود و به عبارتي لازم است عوامل توليد كه بازوي اجراي اين سياست ها هستند، به درستي در تحقق آنها بكوشند. براي اين منظور بايد مكانيزم هايي ايجاد شود تا يك سياست مناسب را به اجرا درآورد. البته در حال حاضر هم به صورت جسته و گريخته برنامه هاي فاخر و قابل قبول هم ارايه مي شود. اما براي اينكه توليد اين نوع آثار گسترش قابل توجهي پيدا كند، بايد نيروهاي سازنده انرژي بيشتري صرف كنند.