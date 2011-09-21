شهرام هروی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: فکر می‌کنم در سالجاری رقابتهای سطح بالاتری را در لیگ شاهد باشیم. تیم‌های مدعی با جذب نفرات مورد نظر خود و با آمادگی بالا پای به مسابقات گذاشته ان و این موضوع بر پیشرفت کاراته ما تاثیر مستقیم خواهد داشت.

وی در مورد دیدار با مقاومت و مناطق نفت خیز گفت: مقاومت تیم جوان و خوبی است که از حضور یک مربی کاردان و کاربلد چون دباغیان بهره می برد. نفتی ها هم هفته گذشته مقابل فولاد بازنده شدند و برای جبران آن شکست انگیزه زیادی دارند. هر دو بازی سخت است که به امید خدا برای پیروزی به میدان خواهیم رفت.

مربی دانشگاه آزاد در بخش دیگری با سخنان خود افزود: "گوگیتا"ی گرجستانی و "لی چوان" قهرمان کره ای بازیهای آسیایی را این هفته در اختیار داریم. نفرات با تجربه تیم ما چون برادران حسنی پور، مهدی سلطانی، مرتضی شفاهی هم در کنار تیم هستند. ضمن اینکه در بخش کاتا هم نفرات خوبی داریم که می توانیم با اتکا به آنها پیروز هر دو میدان باشیم.

هروی در پایان گفت: رقابتهای سوپر لیگ کاراته از این هفته با مصاف مدعیان گرمتر برگزار می شود. امیدوارم داوریهای کم نقصی شاهد باشیم.

تیم کاراته دانشگاه آزاد روز پنجشنبه در دو دیدار سخت به مصاف مقاومت و مناطق نفت خیز جنوب خواهد رفت.