علي رستمي پور : صدا و سيما مي تواند از طريق راه اندازي سايت كتاب جوانان رابه كتابخواني تشويق كند/ اولين بازارچه ي مجازي كتاب به زودي در ايران راه اندازي مي شود

علي رستمي پور كارشناس و پژوهشگر حوزه ي كتاب با اعلام اين مطلب به خبرنگار كتاب مهرگفت : مشكل عمده ي ما در كشور اين است كه بچه ها عادت به كتابخواني ندارند . من درتحقيقي كه در سال 1375 انجام دادم تمام علل اين مساله را بررسي كردم وبه وزارت ارشاد اعلام كردم كه ازچه راه هايي مي توان مردم را به كتابخواني سوق داد يكي ازاين راه ها نشرالكترونيك است .

به گزارش خبرگزاري مهر ، رستمي پور در ادامه افزود : تبليغ را اگر باهمان معناي اصيلش مد نظر داشته باشيم يعني رساندن پيامي كه مورد نياز مخاطب است به او، ياهمان « اطلاع رساني » درايران به اين مفهموم كمتر براي كتاب كار شده است . الان كار تبليغات به جايي رسيده است كه نياز هم ايجاد مي كند.

رستمي پور خاطر نشان كرد : در كشور ما تاكنون اطلاع رساني نظام مندي براي حوزه كتاب صورت نگرفته است .وقتي تيراژ كتاب پاين است دسترسي به كتاب پايين مي آيد . رسانه اي مثل تلويزيون براساس تحقيقات به عمل آمده بيشترين ارتباط رابا مردم دارد واز اين طريق مي توان مردم را به سمت كتابخواني هدايت كرد.در ميان جوانان هم بيشترين محبوبيت را اينترنت دارد واز اين طريق مي توان حركت هايي را انجام داد . صدا وسيما مي تواند از طريق راه اندازي سايت كتاب جوان ها را به كتابخواني تشويق كند يا ايجاد يك شبكه پيام نما براي كتاب اين ها چيزهايي است كه از عهده ي اين سازمان برمي آيد.





درطرح بازارچه مجارزي (اينترنتي) كتاب، ناشران اين امكان را خواهند داشت كه خود به تنهايي كتابهاي خود را عرضه وبراي آن ها بازار يابي كنند.

مدير نشر نورالثقلين درباره قابليت هاي محيط وب براي ترويج كتاب گفت : ما طبق برنامه ريزي كه كرده ايم مي خواهيم از طريق مراجعه كننده ها به پايگاه اينترنتي خودمان نيازها وسليقه هاي آنهااز طريق نظر سنجي هايي كه انجام مي دهيم وبا شناسايي گروه هاي مختلف مخاطبان از طريق ارسال E.mail آنها را در جريان جديد ترن كتابهاي منتشره در بازار كتاب قرار دهيم . در اين طرح ما قصد داريم روزانه تا 2000 (E.mail) براي مشتريانمان ارسال كنيم .

به گزارش مهر ، وي درادامه افزود : ايجاد فروشگاهاي مجازي ؛ كه محصولات صوتي ،مكتوب، وتصويري ، را عرضه مي كند دردست مطالعه است . اين فروشگاهاي چند منظوره با مديريت هاي فروش مجزاودر كنار هم ماننديك بازار چه اينترنتي عمل مي كنند كاري كه تاكنون نظيرش انجام نشده است .

رستمي پور در توضيح شكل اين كار ادامه داد: ما امكاني را براي ناشران فراهم مي كنيم كه در اين محيط مجازي فروش گاه هاي خودشان را داشته باشند و كتابهاي خود را عرضه كنند. و خود براي كتابهاي شان بازاريابي هم بكنند.كاري كه ما انجام مي دهيم حتي از « آي آي كتاب » هم وسيع تر وگسترده تر است .

اين منتقد وكارشناس كتاب، نبود سازوكارهاي لازم براي تجارت الكترونيك درايران رايكي ازمشكلات پيش روي نشر الكترونيك دركشور دانست وافزود : بايد اين مشكل به زودي در كشور حل شود وبارفع اين مشكل بسياري از مسائل پيش روي ما حل خواهد شد. ما در اين شرايط سازوكاري را پيش بيني كرده ايم كه مشخصاتي را براي هر مشتري تعريف كنيم وهر فرد با وارد كردن مشخصات خود كتاب مورد نيازش را در خانه دريافت مي كند.