به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد در جریان سفر به نیویورک برای شرکت در شصت و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل در دیدار میشل سلیمان همتای لبنانی خود مقاومت و ایستادگی را تنها راه پیروزی ملت‌های منطقه در مقابل نظام سلطه دانست و گفت: امروز استعمارگران سابق با نقاب و شعار فریبنده ی دفاع از حقوق ملت‌ها وارد صحنه شده‌اند، اما عملاً همان اهداف استعماری سابق یعنی چپاول منافع و ثروت ملت‌ها را پیگیری می‌کنند.

رئیس ‌جمهور در این دیدار که همسر دیپلمات ربوده شده کشورمان توسط صهیونیست‌ها نیز حضور داشت، خاطر نشان کرد: امروز سلطه‌گران به دنبال نجات رژیم صهیونیستی و اقتصاد رو به سقوط خود هستند، اما باید بدانند ملت‌های منطقه بیدار شده‌اند و این بیداری، آنان را در پیگیری اهداف استعماری خود ناکام خواهد گذاشت.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران و لبنان در یک جبهه مشترک قرار داشته و دارای منافع و دشمنان مشترکی هستند، گفت: تعمیق و تحکیم مناسبات و همکاری‌های دو کشور در تمامی زمینه‌ها به نفع صلح، ثبات و امنیت منطقه است.

رئیس ‌جمهور اظهار داشت: سلطه‌گران با ایجاد تنش و اختلاف قصد دارند بین صفوف ملت‌ها فاصله ایجاد کنند، اما دیگر دوران اینگونه روش‌ها به پایان رسیده است.

میشل سلیمان، رئیس ‌جمهور لبنان نیز در این دیدار روابط بیروت - تهران را گسترده، تاریخی و عمیق دانست و گفت: روابط دو کشور به نفع مقاومت و ملت‌های منطقه است.

وی وحدت و یکپارچگی ملت‌ها و کشورهای منطقه را در برابر توطئه‌های دشمنان مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: ملت‌های منطقه در کنار هم می‌توانند به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کنند و باید در برابر برنامه‌ریزی‌های دشمنان مراقب و هوشیار باشند.

