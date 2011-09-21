  1. سیاست
  2. سایر
۳۰ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۲۹

مهمانپرست:

ربانی دوست ایران و مخالف پیمان امنیتی افغانستان و امریکا بود

ربانی دوست ایران و مخالف پیمان امنیتی افغانستان و امریکا بود

سخنگوی وزارت امور خارجه با تسلیت شهادت برهان الدین ربانی به دولت و ملت افغانستان گفت: مرحوم ربانی دوست ایران و مخالف پیمان امنیتی افغانستان و امریکا بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان شهادت برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افعانستان را به ملت و دولت افغانستان تسلیت گفت و ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی اظهار داشت: شهادت رئیس شورای عالی صلح افغانستان همزمان با روز جهانی صلح ، نشانه گسترش تروریزم در این کشور به رغم ده سال حضور نیروهای خارجی به بهانه برقراری صلح ، ثبات و آرامش است.

رامین مهمانپرست افزود :مرحوم برهان الدین ربانی از دوستان ایران و مخالف امضای پیمان امنیتی افغانستان با امریکا بود.
 

کد مطلب 1413270

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها