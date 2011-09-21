ربانی دوست ایران و مخالف پیمان امنیتی افغانستان و امریکا بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان شهادت برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افعانستان را به ملت و دولت افغانستان تسلیت گفت و ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی اظهار داشت: شهادت رئیس شورای عالی صلح افغانستان همزمان با روز جهانی صلح ، نشانه گسترش تروریزم در این کشور به رغم ده سال حضور نیروهای خارجی به بهانه برقراری صلح ، ثبات و آرامش است.



رامین مهمانپرست افزود :مرحوم برهان الدین ربانی از دوستان ایران و مخالف امضای پیمان امنیتی افغانستان با امریکا بود.

