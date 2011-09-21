رضا علیخانی هنرمند نقاش که برخی از نقاشی‌های دیواری شهر را کشیده است، در گفتگو با خبرنگار تجسمی مهر اظهار کرد: متاسفانه این موضوع در کشور ما باب شده است که هرگاه یک حرکت نو آغاز می‌شود، نقدهای کوبنده‌ای درباره آن صورت می‌گیرد. در حالی که نقاشی دیواری یک هنر نوپا در ایران است و باید منتظر باشیم در آینده به بالندگی برسد آنگاه به نقد جدی‌اش بپردازیم.

وی ادامه داد: نقاشی دیواری، هنری است که با مردم ارتباط تناتنگ برقرار می‌کند و این مردم هستند که باید درباره این آثار قضاوت کنند. من هنگام کار، با مردم زیادی مرتبط هستم که اغلب واکنش‌های خوبی نسبت به کارها دارند. باید توجه داشته باشیم که فهم مسائل هنری نیاز به سواد خاصی ندارد و همه می‌توانند آثار خوب را تشخیص دهند.

علیخانی درادامه گفت: شاید منتقدان نقاشی‌های دیواری، بگویند که این هنر در ایران نسبت به کشورهای توسعه‌یافته، عقب است. اما ما باید ببینیم که مخاطب کارهای ما چه کسانی هستند و برای چه کسانی می‌خواهیم نقاشی کنیم. نقاشی‌هایی که ما روی دیوارها می‌کشیدم در ابتدا باید با مردم تهران ارتباط خوب برقرار کنند. نباید این آثار با نقاشی‌های دیواری شهر نیویورک که فرهنگ و سواد بصری متفاوتی با ما دارند مقایسه شود.

در هر صورت آنچه در تهران به عنوان نقاشی دیواری ارائه می‌شود زیر نظر کارشناسان متخصص خلق شده‌اند و ما پیشرفت خوبی در کار می‌بینیم. ارتباط و نظرات مردم در خلق این آثار تاثیرگذار است و به مرور تکامل خود را خواهد داشت.

این هنرمند نقاش با بیان اینکه زیرساخت شهرسازی شهر تهران مشکل دارد ابراز کرد: این مشکل یا باید به صورت بنیادی اصلاح شود که اکنون شرایط‌ش فراهم نیست یا اینکه توسط راهکارهای هنری نقص‌های آن رفع شود که در حال حاضر تنها راهکار ما برای رفع این معضل نقاشی دیواری است. با این همه، این آثار باید به صورت کارشناسی‌شده صورت گیرند.

نقاشی‌هایی که براساس کارشناسی، خلق شده‌اند به فضای محیط سر و سامان داده‌اند و مردم ارتباط خوبی با آنها برقرار کرده‌اند و آثاری که بدون کارشناسی خلق شده‌اند به زیبایی و حس آرامش محیط ضربه زده‌اند.