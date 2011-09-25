به گزارش خبرنگار مهر، اغلب فعالین بخش شکر چه تولید کنندگان و چه وارد کنندگان از تصمیمات دولت انتقاد داشته اند و نقش دولت را باعث التهاب آفرینی به بازار شکر قلمداد می کنند در این بین تولید کنندگان از عدم اقبال دولت به شکر تولید داخل و سهل بودن واردات آن سخن می گویند در حالیکه وارد کنندگان از اینکه تعرفه واردات بالا است گله مند هستند.



این در حالی است که استان خوزستان به عنوان کانون تولید و کشت نیشکر و شکر در کشور هم اکنون حداقل 20 هزار هکتار زمین را زیر کشت نیشکر دارد که می تواند با کمی توجه اغلب یا همه نیاز کشور به این ماده شیرین را حل کند ولی کار و مشکلات این بخش از تولیدکنندگان کشور را جایی رسید که آنها مدتی قبل مجبور شدند برای تامین نیازهای جاری خود به علت ماندن شکر در انبارها و نبود خریدار برای آن، اقدام به کشت گندم در زمین های زراعی نیشکر کنند.

در همین زمینه دبیر و نایب رئیس جمعیت علمی فناوری نیشکر ایران به خبرنگار مهر گفت: به فاصله حدود دو ماه تعرفه واردات شکر سه بار تغییر کرده و این مسئله باعث شده مدیران کارخانه های شکر نتوانند برنامه ریزی درستی برای تولید آینده خود داشته باشند.

عبدالرضا صیاد منصور، ضمن انتقاد از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در بخش شکر اظهار داشت: بعد از اینکه مجلس شورای اسلامی قانون افزایش بهره وری را تصویب کرد، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و صنایع غذایی امیدوار بودند با حمایت وزیر کشاورزی بخشی از مشکلات کاهش تعرفه ها را در آینده نخواهند داشت گو اینکه این انتظار معقول هم بود چرا که سال های گذشته همواره وزیران کشاورزی از تولیدات داخل حمایت کرده و به نوعی تعصب مجموعه تحت امر خود را داشتند.



کاهش تعرفه واردات شکر باعث تضعیف خودکفایی ایران



وی افزود: این در حالی است که امسال وزیر جهاد کشاورزی با کاهش تعرفه واردات شکر از 20 درصد به چهار درصد عملا منافع کشاورزان، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع قند و شکر داخل کشور را نادیده گرفت و با این تصمیم خود گامی در راستای تضعیف خودکفایی و خوداتکایی داخلی برداشت.



صیادمنصور افزود: مدیران شجاع در چنین مواردی، منافع ملی را در نظر گرفته و در مقابل تعدادی افراد سودجو تن به اتخاذ چنین تصمیمات شتاب زده ای نمی‌دهند.



امسال شکر ایران صادر شد



وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری پایین بودن قیمت شکر تولید داخل باعث شد که افرادی از فرصت استفاده کرده و آن را خریداری و به خارج از کشور صادر کنند این در حالی است که اصولا ایران تا حالا صادر کننده شکر نبوده و خود این، حرکت نشانه ای از وجود برنامه ای از قبل تعیین شده بود.



دبیر و نایب رئیس انجمن علمی متخصصین نیشکر ایران تصریح کرد: مهمترین منبع و ماخذ بررسی کننده وضعیت تولید شکر در کشور انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران است که دولت مردان باید در این زمینه قبل از اتخاذ هر گونه تصمیمی، با این انجمن رایزنی کنند. شاید ظواهر امر حاکی از این باشد که انجمن صنفی مدافع حقوق تولید‌کنندگان قند و شکر کشور باشد ولی باید بپذیریم که استدلال ها و تجزیه و تحلیل های کارشناسی این انجمن موجب تامین منافع تولید‌کنندگان و مصرف کنندگان خواهد شد چرا که تصمیمات اخیر وزارت کشاورزی در عمل موجب زیر پا گذاشتن حقوق هر دو گروه می شود.



عدم شناخت دولت از بازار شکر



وی عنوان کرد: با اینکه قیمت مصوب شکر داخلی برای خرید از تولید کننده هر کیلوگرم 875 تومان است ولی هم اینک شکر در بازار تا کیلویی یک هزار و 750 تومان نیز به فروش رسیده است. این نشان از عدم شناخت صحیح از میزان تولید و توزیع این محصول استراتژیک و وجود آشفتگی در این بازار است.



برداشت نیشکر در استان خوزستان



صیادمنصور در بخش دیگری از سخان خود عنوان کرد: جمعیت علمی فناوری نیشکر ایران ضمن حمایت از سیاست های انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران اعلام می دارد که اینگونه تصمیمات شتابزده برای کاهش تعرفه واردات در نهایت به ضرر تولید داخل تمام شده و در صورت ادامه این روند شاهد رکود بی‌سابقه سال 1385 در این صنعت کهن ایران خواهیم بود.



دبیر و نایب رئیس انجمن علمی متخصصین نیشکر ایران ضمن بر شمردن برخی مزایای کشت نیشکر و توسعه این صنعت و صنایع جانبی آن در خوزستان اضافه کرد: وجود این صنعت در خوزستان یکی از نعمت های بزرگ این استان به شمار می آید چرا که علاوه بر افزایش سطح اشتغال، افزایش تولید، کاهش وابستگی غذایی و افزایش سطح اقتصادی جامعه پیرامونی آن، باعث ایجاد فضای سبز دایمی در پهنه ای به وسعت حدود 100 هزار هکتار و اکوسیستمی پایدار برای حفظ محیط زیست شده است.



محصول نیشکر تنها شکر نیست



صیادمنصور اضافه کرد: متاسفانه عامه مردم از محصولات نیشکر فقط شکر را می شناسند این در حالی است که حقیقتا شکر یکی از محصولات این صنعت محسوب شده و در صورت توسعه صنایع جانبی آن می توان گفت که حداقل 50 محصول اصلی و فرعی از نیشکر استحصال می‌شود.



وی با اشاره به آمار تولید سال گذشته اظهار داشت: تولید 568 هزار تن شکر سفید، 568 تن شکر قهوه ‌ای، 257 هزار تن ملاس، 27 هزار و 600 تن خوراک دام، 24 هزار متر مکعب نئوپان و تخته صنعتی، 36 هزار تن کاغذ، 15 میلیون و 746 هزار لیتر الکل و اتانول، 65 هزار و 280 کیلوگرم خمیرمایه و چند هزار تن علوفه سبز، هدیه نیشکرکاران و دست اندرکاران این صنعت به شکوفایی اقتصاد کشور بوده است.



صیادمنصور در پایان با تشریح برخی دستاوردهای اخیر جمعیت علمی فن آوری نیشکر ایران در عرصه های ملی و بین المللی پرداخت و گفت: وجود یک تشکل علمی در صنعت نیشکر یکی از آرزوهای دیرینه دست اندکاران این صنعت بود که این انجمن علمی به همت تعدادی از پیشکسوتان این عرصه در سال 1386 زیر نظر وزارت علوم و فناوری و به عنوان یکی از انجمن های علمی حوزه کشاورزی پا به عرصه وجود نهاد.



وی رشد و تعالی این جمعیت را خواسته عمومی تمام فعالان صنعت قند و شکر کشور دانست و با اشاره به بند چهارم قطعنامه اخیر سمینار سالانه کارخانه های قند و شکر ایران اضافه کرد: در این بند حضور فعال این جمعیت در صحنه تعاملات و فعالیت های تحقیقاتی و جلب کمک های اعتباری و فنی برای توسعه بیشتر فعالیت های تولیدی و به ویژه ارتباط با سایر مجامع مشابه بین‌المللی، درخواست شرکت‌کنندگان در سمینار مذکور بوده است.



دبیر و نایب رئیس انجمن علمی متخصصین نیشکر ایران در پایان اظهار امیدواری کرد با مشارکت هرچه بیشتر کشت و صنعت ها و صنایع جانبی و حمایت جدی آنها از این جمعیت علمی، شاهد شکوفایی بیش از پیش و ایجاد هماهنگی و هم صدایی بیشتر در صنعت نیشکر و صنایع وابسته به آن در خوزستان باشیم.



