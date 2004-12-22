شيوع بيماري التهاب ريه در بين سربازان آمريكايي مستقر درعراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، مجله انجمن پزشكان آمريكايي امروزچهارشنبه دربررسي وتحقيقات خود فاش كرده كه تعدادي ازنيروهاي آمريكايي مستقردرعراق به بيماري نادرالتهاب ريه مبتلا شده اند واين مرض تاكنون جان دو سرباز آمريكايي را گرفته است.

بيماري حاد"التهاب ريه" كه يك بيماري نادراست وعوارض آن با تنگي نفس ومشكلات دردستگاه ريه مشخص مي شود، دربين 18 سرباز آمريكايي شايع شده كه درفاصله مارس 2003 تا مارس 2004 درعراق بودند.



تحقيقات وبررسي ها پزشكي آمريكا نشان داد كه دو تن از نيروهاي آمريكايي براثر ابتلاي به اين بيماري جان دادند.

دكتر" اندروشور" درمركزپزشكي ارتش آمريكا درواشنگتن درمورد نمونه هاي اين بيماري كه تاكنون 18 نظامي آمريكايي به آن مبتلا شده اند، تحقيقات وبررسيهايي را انجام داده است .

درتحقيقات صورت گرفته پزشكي مشخص شد كه بيماري حاد التهاب ريه ممكن است با انواع ديگري ازبيماريهاي التهاب ريه مخلوط شود. اين بيماري بيشتر دربين مردان آمريكايي در سنين 22 سال شايع است كه همه آنها ازسيگار استفاده مي كردند.