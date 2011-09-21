به گزارش خبرنگار مهر، نیما ولی بیک شامگاه سه شنبه در نشست تخصصی معماری سنتی ایران از دید صاحب‌نظران و استادکاران (بررسی معماری مسجد جامع) که در محل پژوهشکده هنرهای سنتی – اسلامی برگزار شد، افزود: هیچیک از بناهای تاریخی موجود در ایران تنوع پوششی نظیر مسجد جامع اصفهان را ندارد و در واقع در این مسجد انواع کارها از دوره‌های مختلف تاریخی وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بر خلاف بسیاری از تصورات که بسیاری از بناهای موجود در مسجد جامع اصفهان را متعلق به دوران سلجوقی می‌داند این گونه نیست و این آثار متعلق به دوران کاکویه است.

ولی بیک همچنین به مرمتگرانی که در این مسجد برای مرمت مسجد و سقف‌ها نیز فعالیت داشته‌اند اشاره کرد و گفت: استاد رضا اولیکی از جمله اشخاصی است که در دوره‌های پیش مرمت این بنای تاریخی را بر عهده گرفت که برای سقف بخشی از مسجد جامع تویزه گردی را طراحی و اجرا کرده که نظیر آن در هیچ کجای مسجد جامع کار نشده است.

ولی بیک در ادامه یادآور شد: در خصوص مسجد جامع اصفهان از دوران صفوی به بعد بی مهری‌های بسیاری شده چنانچه به طور مثال با یک جستجوی ساده در موتورهای جستجو وقتی اصفهان قدیم را جستجو می‌کنیم از هر یکصد عکس نزدیک به یک عکس تنها متعلق به مسجد جامع است.

این کارشناس مرمت بناهای تاریخی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تردد وسایل نقلیه در گذشته در اطراف این مسجد تاریخی آسیبهای زیادی را بر آن وارد کرد اظهار داشت: هنوز آسیب ناشی از تردد ماشین در میدان عتیق وجود دارد که باید در این خصوص تدبیر شود.

وی در ادامه سخنان خود به انواع تاق‌هایی که در مسجد جامع به کار رفته است نیز اشاره و به تفاوت طاق (تا) و گنبد را تشریح کرد.

ولی بیک یادآور شد: تا در واقع صرفاً به جهت پوشش به کار برده می‌شود این در حالی است که گنبد بیشتر برای شکوه مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

در ادامه این نشست تخصصی عبدالله جبل عاملی نیز اظهار داشت: در دوره صفوی توجه خاصی به مساجد بود و این موضوع در خصوص مسجد جامع نیز صدق می‌کند چنانچه بسیاری از سطوح تزئینی، کاشی‌کاری‌ها و شعارهای اسلامی که در مسجد به کار رفته متعلق به دوران صفوی است که این موضوع در تاریخ نیز ثبت شده است.

این کارشناس بناهای تاریخی در ادامه تصریح کرد: من نیز به شخصه قبول دارم که نسبت به این مسجد بی‌مهری‌های بسیاری شده اما در دوران صفوی چون آنها علاقه بسیاری به مساجد داشتند این مسجد را احیا کردند.

جبل عاملی تصریح کرد: در واقع ساخت و اجرای تزئینات در مسجد جامع این بنای زیبا و با اهمیت را از وضعیت قبلی نجات داد.

در بخش دیگری از این نشست تخصصی بهرام اولیکی نیز به تشریح و نحوه اجرای انواع تاغ‌ها پرداخت و گفت: به طور مثال سر در ورودی مسجد جامع اصفهان از نوع تا رومی است که بعضاً این نوع از تاغ‌های رومی در اطراف مسجد جامع اصفهان نیز به چشم می‌خورد.

این استادکار بناهای تاریخی در ادامه در خصوص سقف‌های رومی، ضربی، قوس‌های پنج و هفت و یا هشت، قوس شاه عباسی و نحوه اجرای آنها توضیحاتی را ارائه کرد.