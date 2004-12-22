خطبه متقين نهج البلاغه تفسير مي شود

پروين غضنفري مدير خانه قرآن ، در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، ضمن اعلام اين مطلب اظهار داشت : بر اساس پيش بيني هاي انجام شده اين برنامه كه از برنامه هاي ويژه فصل زمستان است ، طي 10 جلسه اجرا خواهد شد .

وي با اشاره به اين كه برنامه فوق تا پيش از پايان سال به پايان مي رسند ، گفت : حضور در اين جلسات براي تمام علاقمندان آزاد است .

غضنفري ارتقاء درك و آگاهي نسبت به نهج البلاغه و كلام حضرت علي (ع) را از اهداف برگزاري جلسات تفسيردر خانه قرآن منطقه هفت اعلام كرد و گفت : ارائه آگاهي هاي لازم در مورد آموزه هاي بزرگان دين مبين اسلام از رسالت هايي است كه در خانه قرآن دنبال مي كنيم و بي ترديد، تفسير خطبه ارزشمند متقين ، مي تواند در دستيابي به اين هدف مؤثر واقع شود .

مدير خانه قرآن منطقه هفت افزود : در همين راستا جلسات شرح و تفسير صحيفه سجاديه نيز از اول مهر ماه در محل اين خانه برگزار مي شود .

وي افزود : اين جلسات هفته اي يك روز ، به مدت دو ساعت تشكيل شده و در نظر داريم تمام صحيفه پرفيض و سازنده سجاديه تفسير شود ، به همين منظور براي اين دوره هيچ مدت زمان مشخصي تعيين نشده و تا پايان صحيفه ، برنامه ادامه خواهد داشت .

خانه منطقه هفت وابسته به سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران است .