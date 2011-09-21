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۳۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

شهرکی ثانوی:

23 هزار خودرو سنگین در خراسان رضوی برچسب معاینه فنی دریافت کردند

23 هزار خودرو سنگین در خراسان رضوی برچسب معاینه فنی دریافت کردند

نیشابور - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های خراسان رضوی گفت: 23 هزار و 341 خودرو سنگین در مراکز معاینه فنی خراسان رضوی از ابتدای سال جاری برچسب معاینه فنی دریافت کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شهرکی ثانوی سه شنبه شب در مراسم افتتاحیه یک مرکز معاینه فنی خودرو در نیشابور، اظهار داشت: از ابتدای سال، 69 هزار و 948 دستگاه خودرو سنگین، 842 هزار و 347 تن بار نیشابور را حمل کرده‌اند.

وی اضافه کرد: همچنین از ابتدای سال 30 هزار و 161 دستگاه خودرو تعداد 623 هزار و 145 نفر مسافر را در نیشابور جا‌به‌جا کرده‌اند.

وی با بیان اینکه سهم نیشابور در حمل بار استان نه درصد است، تصریح کرد: کنترل فنی ناوگان حمل ونقل موجب کاهش سوخت و آلایندگی‌ها می‌شود و اما بحث فنی باید مهم‌ترین رکن مراکز معاینه فنی باشد.

همچنین رئیس نمایندگی حمل ونقل و پایانه‌های نیشابور گفت: شروع ساخت این مرکز از سال 89 بوده و تاریخ بهره‌برداری آزمایشی آن تیرماه 90 بوده که از امروز آغاز به کار می‌کند.

محمد خواجویی افزود: این مرکز در زمینی به مساحت هفت هزار مترمربع در یک زمین به مساحت 16 هزار مترمربع قرار گرفته که مرکز معیانه فنی خودروهای سنگین و سبک به تفکیک در حال فعالیت است.

وی گفت: سوله انجام آزمایشات این مرکز با زیربنایی به مساحت 320مترمربع و ساختمان اداری آن130 مترمربع مجهز به دستگاه فرانسه با اعتبار سه میلیارد ریال ساخته شده که برای پنج نفر نیز اشتغال‌زایی ایجاد کرده است.

کد مطلب 1413391

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