27 بانک نرم افزاری در کشورهای مختلف جهان تاسیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا احمدلو با اعلام این خبر اظهار داشت: این بانک های نرم افزاری با هدف آشنایی مسلمانان جهان با آخرین تکنولوژی به کار گرفته شده در خدمت دین تاسیس شده است.
وی ادامه داد: تبلیغ و ترویج اسلام، عرضه رایگان محصولات نور و سهولت تحقیق و پژوهش محققان از دیگر اهداف راه اندازی این بانک های نرم افزاری در کشورهای مختلف است.
احمدلو با بیان اینکه این بانک ها در دانشگاه ها، مراکز اسلامی، مراکز فرهنگی و بنیادهای مذهبی تاسیس شده است، اظهارداشت: پاکستان، غنا، فیلیپین، برزیل، آرژانتین، ایتالیا، فرانسه، مقدونیه، بوسنی و هرزه گوین، کلمبیا، کنیا، گینه بیسائو، نیجریه، آمریکا، هند، سیرالئون، زامیبیا، سنگال، کانادا و... از جمله کشورهای هدف بودند.
وی تصریح کرد: این بانک ها به واسطه حضور فعال کارشناسان مسلط به زبان های انگلیسی، عربی، ترکی و اسپانیولی بخش بین الملل در حاشیه اجلاس بین المللی مجمع جهانی اهل بیت(ع) راه اندازی شد.
لازم به ذکر، تاسیس و راه اندازی بانک های نرم افزاری مرکز نور در دو بخش داخلی و خارجی با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(نورسافت) به نشانی اینترنتی www.noorsoft.org انجام می پذیرد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر بخش خدمات بین الملل مرکز نور از تاسیس 27 بانک نرم افزارهای خودگردان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی طی هفته گذشته در 27 کشور جهان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا احمدلو با اعلام این خبر اظهار داشت: این بانک های نرم افزاری با هدف آشنایی مسلمانان جهان با آخرین تکنولوژی به کار گرفته شده در خدمت دین تاسیس شده است.
نظر شما