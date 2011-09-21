27 بانک نرم افزاری در کشورهای مختلف جهان تاسیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا احمدلو با اعلام این خبر اظهار داشت: این بانک های نرم افزاری با هدف آشنایی مسلمانان جهان با آخرین تکنولوژی به کار گرفته شده در خدمت دین تاسیس شده است.



وی ادامه داد: تبلیغ و ترویج اسلام، عرضه رایگان محصولات نور و سهولت تحقیق و پژوهش محققان از دیگر اهداف راه اندازی این بانک های نرم افزاری در کشورهای مختلف است.



احمدلو با بیان اینکه این بانک ها در دانشگاه ها، مراکز اسلامی، مراکز فرهنگی و بنیادهای مذهبی تاسیس شده است، اظهارداشت: پاکستان، غنا، فیلیپین، برزیل، آرژانتین، ایتالیا، فرانسه، مقدونیه، بوسنی و هرزه گوین، کلمبیا، کنیا، گینه بیسائو، نیجریه، آمریکا، هند، سیرالئون، زامیبیا، سنگال، کانادا و... از جمله کشورهای هدف بودند.



وی تصریح کرد: این بانک ها به واسطه حضور فعال کارشناسان مسلط به زبان های انگلیسی، عربی، ترکی و اسپانیولی بخش بین الملل در حاشیه اجلاس بین المللی مجمع جهانی اهل بیت(ع) راه اندازی شد.



لازم به ذکر، تاسیس و راه اندازی بانک های نرم افزاری مرکز نور در دو بخش داخلی و خارجی با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(نورسافت) به نشانی اینترنتی www.noorsoft.org انجام می پذیرد.