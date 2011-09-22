جزئیات تسویه حساب دانشجویان دکتری محروم از تحصیل دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرنگار مهر، این دانشگاه در بندهایی، شرایط عودت شهریه دانشجوی محروم و یا منصرف از تحصیل دوره دکتری و برخی الزامات دیگر را اعلام کرده است.

بر اساس این شیوه نامه، در صورت اعلام انصراف و یا محرومیت از ادامه تحصیل دانشجوی پذیرفته شده دوره دکتری، کل شهریه مترتبه بر این دوره و برای مدت 4 سال معادل 8 نیمسال و شهریه هر نیمسال به میزان یک هشتم کل شهریه، به عنوان هزینه شخصی وی تلقی و به این شرح قابل دریافت است:

چنانچه دانشجو پیش از ثبت نام در نیمسال نخست تحصیلی انصراف خود را اعلام کند، ملزم به تادیه هیچ گونه هزینه ای بابت شهریه نخواهد بود.

اگر پس از ثبت نام در نیمسال اول تحصیلی و قبل از تصویب رساله، انصراف خود را اعلام و یا اساساً از ادامه تحصیل محروم شود، مکلف است شهریه مترتبه بر تعداد نیمسالهای تحصیلی طی شده و به ازای هر نیمسال حداقل به میزان یک هشتم شهریه کامل را، در وجه دانشگاه تدارک و تادیه کند.

در صورتیکه بعد از تصویب رساله دکتری از ادامه تحصیل منصرف و یا محروم شود، ملزم به پرداخت کل شهریه مترتبه بر دوره دکتری خواهد بود.

دانشجو مکلف است به منظور تضمین حسن انجام این تعهدات که در صورت تحقق انصراف و یا محرومیت از ادامه تحصیل، بر عهده وی خواهد بود، بر اساس تشخیص و اعلام دانشگاه همچنین به جهت ضمانت حسن انجام این تعهدات، ضامن معتبر را معرفی و یا تضمینات مناسب و کافی را در این خصوص ارائه کند.

تحقیق، بررسی و احراز انصراف موجه یا غیر موجه دانشجو و یا محرومیت از تحصیل وی، بنا به علل و دلایل خاص نظیر بیماری و سایر موارد به عهده کمیته منتخب آموزشی است. تصمیمات گرفته شده و یا رای صادره از سوی این کمیته قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و برای دانشجو و دانشگاه اهمیت اجرایی دارد.

پرداخت پژوهانه به دانشجو مشروط به ارائه تعهد نامه رسمی خواهد بود که پیش نویس آن توسط دفتر حقوقی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهیه و در اختیار دانشجو قرار خواهد گرفت.

در صورتی که دانشجو به منظور انجام امور پژوهشی و استفاده از فرصتهای مطالعاتی قصد مسافرت به خارج از کشور را داشته باشد، سپردن تعهد و ارائه سند رسمی متضمن این معنا و تایید مراتب از سوی دفتر حقوقی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ضروری است.

ارائه هر گونه گواهی و یا صدور کارنامه برای دانشجوی مشمول این دستورالعمل منوط به پرداخت تمام دیون خواهد بود.

علاوه بر شهریه، سایر مبالغ دریافتی دانشجو از دانشگاه، مانند پژوهانه و غیره در صورت انصراف یا محرومیت از تحصیل باید عودت داده شود.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به منظور حفظ ظرفیت پذیرش دانشجویان دوره دکتری برای استادان راهنما، در سال تحصیلی1391-1390، صیانت از حقوق دانشجویان علاقمند به ادامه تحصیل در مقطع دکتری و ایجاد بستر مناسب و انگیزه مضاعف برای این گروه از دانشجویان، با هدف کاهش آمار دانشجویان انصرافی و جلوگیری از ترک تحصیل غیر مجاز، در 10 اردیبهشت ماه سال جاری پیش نویس دستورالعمل نحوه تسویه حساب با دانشجویان محروم و یا منصرف از تحصیل در دوره دکتری را در جلسه هیئت رئیسه تصویب کرد.