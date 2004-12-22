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۲ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۱۵

روز جمعه در سراسر كشور صورت مي گيرد :

برگزاري مرحله اول كنكور آينده سازان

مرحله نخست كنكور آزمايشي آينده سازان صبح جمعه 4 دي ماه به صورت همزمان در تهران و سراسر كشور برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل دفتر مركزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان ؛ كنكور آزمايشي روز جمعه نخستين مرحله از كنكورهاي 6 مرحله اي آينده سازان به شمار مي رود كه در آن قريب به پنجاه هزار دانش آموز پسر و دختر مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي در رشته هاي رياضي ، تجربي ، انساني  ، كامپيوتر ، (الكترونيك و الكتروتكنيك) ، حسابداري و بازرگاني در يك هزار حوزه امتحاني برگزار خواهد شد.

گفتني است كنكورهاي آزمايشي آينده سازان با هدف آشنايي بيشتر دانش آموزان با سوالات چند گزينه اي ، آمادگي بيشتر براي شركت در امتحانات پايان سال ، آشنايي با سوالات آزمون هاي سراسري دانشگاهها و نيز محك دانش آموزان برگزار مي شود.

خاطرنشان مي شود براي رشته رياضي 235 سوال ، تجربي 245 سوال ، نيز انساني 280 ، كامپيوتر 270 سوال ، برق 270 سوال  طراحي شده است كه دانش آموزان بايستي در مدت 3 ساعت به سوالات پاسخ دهند.

لازم به ذكر است نتايج اين كنكور تا 20 دي ماه از طريق صدور 2 نوع كارنامه مشاور و سنجش تحصيلي همراه با پاسخ تشريحي به اطلاع دانش آموزان خواهد رسيد كه از محل ثبت نام و يا آموزشگاه خود دريافت مي دارند.

 

کد مطلب 141347

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