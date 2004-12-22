برگزاري مرحله اول كنكور آينده سازان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل دفتر مركزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان ؛ كنكور آزمايشي روز جمعه نخستين مرحله از كنكورهاي 6 مرحله اي آينده سازان به شمار مي رود كه در آن قريب به پنجاه هزار دانش آموز پسر و دختر مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي در رشته هاي رياضي ، تجربي ، انساني ، كامپيوتر ، (الكترونيك و الكتروتكنيك) ، حسابداري و بازرگاني در يك هزار حوزه امتحاني برگزار خواهد شد.

گفتني است كنكورهاي آزمايشي آينده سازان با هدف آشنايي بيشتر دانش آموزان با سوالات چند گزينه اي ، آمادگي بيشتر براي شركت در امتحانات پايان سال ، آشنايي با سوالات آزمون هاي سراسري دانشگاهها و نيز محك دانش آموزان برگزار مي شود.

خاطرنشان مي شود براي رشته رياضي 235 سوال ، تجربي 245 سوال ، نيز انساني 280 ، كامپيوتر 270 سوال ، برق 270 سوال طراحي شده است كه دانش آموزان بايستي در مدت 3 ساعت به سوالات پاسخ دهند.

لازم به ذكر است نتايج اين كنكور تا 20 دي ماه از طريق صدور 2 نوع كارنامه مشاور و سنجش تحصيلي همراه با پاسخ تشريحي به اطلاع دانش آموزان خواهد رسيد كه از محل ثبت نام و يا آموزشگاه خود دريافت مي دارند.