نشست وزرای آموزش عالی کشورهای اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست اختصاصاً به ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان اسلام مربوط می شود و بعد از گذشت 6 سال که از موضوع رتبه‌بندی دانشگاههای جهان اسلام که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و بویژه مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این زمینه پیشگام بوده، برگزار خواهد شد.

براساس اطلاعات آیسیسکو و براساس اطلاعات غیر رسمی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با همکاری SESRIC که مرکز آموزش و پژوهش آیسیسکو در آنکارا رتبه‌بندی دانشگاههای جهان اسلام را انجام خواهند داد.

دکتر جعفر مهراد - سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و عضو تیم اصلی رتبه بندی دانشگاههای کشورهای اسلامی و حسین نادری منش - معاون آموزشی وزارت علوم از تاریخ 12 تا 13 مهرماه در نشست فوق العاده وزرای آموزش عالی و تحقیقات علمی کشورهای اسلامی که در ریاض، عربستان سعودی برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.

شرکت سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در این نشست که به دعوت مدیرکل ISESCO صورت پذیرفته است به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.