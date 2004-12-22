كارشكني رژيم صهيونيستي و آمريكا براي اخلال در روند انتخابات عراق

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازمنابع عراقي، يكسال پس از دستگيري صدام ديكتاتورسابق عراق و دورنگاه داشتن اين مهره قديمي و همكارسيا، بارديگر صدام از درون زندان و بدست وكيلش درصحنه عراق ظاهر شد .



دراين رابطه دومقام دولتي وامنيتي موقت عراق با پرده برداشتن ازسناريوي جديد آمريكا ورژيم اسراييل درآستانه انتخابات بهمن ماه عراق ازايجاد اخلال درروند انتخابات با مطرح كردن دوباره صدام را تغييرمي دادند .



اين منابع درتوضيح سناريو فوق اعلام كردند درجلسات امنيتي قراربراين بود محل بازداشت صدام مخفي بماند كه اعلام آن وسپس اجازه ديداروكيل او درزندان و همچنين در اختيارنهادن آخرين وضعيت عراق به صدام و پيام مقاومت اواز سلولش ومطرح كردن اين جنايكتار درصحنه سياسي عراق به جهت ترساندن شيعيان عراق صورت گرفته كه احتمال داده مي شود برنده نهايي انتخابات عراق باشند .

وي افزود: طبق آخرين خبرها آمريكاييها براي تهاجم به شيعيان دست بعثيها را در مناطق اسكندريه، محموديه و لطيفيه بازگذاشته اند.

يك مقام دولت موقت عراق هم گفت:صحبت هاي اخيرحازم شعلاون وزيردفاع عراق درچارچوب هماهنگي او با عوامل اسراييلي درعراق است.

وي تاكيد كرد:مداركي در دست داريم كه نشان مي دهد شعلان با عوامل صهيونيستي درعراق ارتباطات ويژه اي پيدا كرده است .

متهم كردن مرجعيت و شيعيان عراقي همراهي با ايران وانفجارهاي مشكوك كربلا ونجف و ادامه كشتار برخي عناصر سياسي و نظامي مجلس اعلاء وحزب الدعوه درراستاي برنامه ريزيهاي اسراييل صورت گرفته است كه بخش اعظم آن را شعلان درعراق صحنه گرداني مي كند.

گزارشهاي تكميلي نيزحاكي است علي رغم شعارهاي ضد تروريستي آمريكا درعراق آنها اجازه داده اند پولهاي سلفيها و وهابيها ازكويت وعربستان بدست بعثيها براي ادامه جنايتشان برسد وهيچ ممانعتي صورت نمي گيرد.

اين درحالي است كه راه ارسال پول ازعربستان براي مبارزان فلسطيني مدتها است كه بسته شده است يك مقام امنيتي ديگر عراق نيزتصريح كرد: آمريكا ودولت موقت عراق همچنان ازصدام به عنوان يك مهره اي كه تاريخ مصرفش هنوزبه پايان نرسيده است بهره برداري مي كنند و دراين راه برخي رسانه هاي مكتوب عراق را نيز وارد صحنه كرده اند .

وي گفت : اسراييل و آمريكا در صدد ايجاد حزب بعث نوين براي تداوم قدرت درعراق بوسيله اين حزب هستند و مذاكرات فشرده اي دراين رابطه را آغاز كرده اند.

اين مقام امنيتي درپايان ياد آور شد اگرخبر فرار صدام را اززندان شنيديد نبايد زياد تعجب كنيد .