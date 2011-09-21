به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رجبی صبح چهارشنبه در مراسم زنگ شکوفه ها و جوانه ها در مدرسه راهنمایی شاهد عفاف کرج با بیان اهمیت نقش تعلیم و تربیت اظهار داشت: مدرسه به عنوان یک نهاد فرهنگی تربیتی که با کودکان و نوجوانان ارتباط دارد می تواند نقش به سزایی در تربیت فرزندان ما داشته باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری البرز، بیان داشت: امسال اولین سالی است که با تاسیس استان البرز بازگشایی مدارس این منطقه خارج از مدیریت آموزش و پرورش استان تهران اجرا می شود.

وی، تصریح کرد: گرچه از زمان تفکیک استان البرز از تهران و تشکیل استان البرز مدت کمی می گذرد، اما اداره کل آموزش و پرورش این استان فعالیتهای خوب و قابل توجه ای انجام داده است.

رجبی، با اشاره به برنامه ریزیها و فعالیتهای صورت گرفته، از خدمات این اداره کل تشکر و قدردانی کرد.

آیین زنگ شکوفه ها و جوانه ها همزمان با مدارس سراسر کشور در مدرسه راهنمایی عفاف ناحیه سه کرج برگزار شد.

در این مراسم، معاون سیاسی و امنیتی استانداری البرز، نماینده وزیر و مسئولانی از وزارت آموزش و پرورش، جمعی از مدیران کل استانداری، مسئولان نیروی انتظامی البرز و مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز دعوت شده بودند.