عنان: به خواست برخي از نمايندگان كنگره آمريكا استعفا نخواهم داد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، كوفي عنان دبير كل سازمان ملل در كنفرانس سالانه پايان سال در نيويورك در حالي كه ابراز اميدواري كرد سال 2005 سال صلح باشد، اظهار داشت: در مناطق عراق و افغانستان و كره شمالي روزنه هايي از "گشايش" مشاهده مي كند.

دبير كل سازمان ملل درباره رسوايي برنامه نفت در برابر غذا اظهار داشت: ادعاهايي كه درباره سوء مديريت در برنامه نفت در برابر صورت گرفت، سبب شد بر تلاشي كه وضعيت ميليون ها تن عراقي را بهبود داد، سايه اي از ابهام گسترانده شود.

عنان ضمن ابراز اين نكته كه ما بايد هر چه سريعتر حقيقت را دريابيم، خاطرنشان كرد: زماني كه در ماه ژانويه گزارش خود را به پل والكر رييس كميسيون بررسي برنامه نفت در برابر غذا ارائه دهد، افكار عمومي از همه جزييات باخبر خواهند شد.

وي در ادامه اعلام كرد كه به دليل خواسته برخي از نمايندگان كنگره آمريكا استعفا نخواهد داد زيرا اعتماد و حمايت نمايندگان سناي آمريكا را به دست آورده است. كوفي عنان همچنين گفت كه قصد دارد از اين پس به طور بسيار جدي تر به رفع فقر در جهان بپردازد.

دبير كل سازمان ملل تاكيد كرد: آمريكا به سازمان ملل نياز دارد و سازمان ملل به آمريكا. پس بايد راهي پيدا كنيم تا با يكديگر كار كنيم انتقادها و حملات اخير مفيد نخواهد بود. ما بايد راهي پيدا كنيم تا سوء تفاهمات را كنار بگذاريم.

وي با تكيه بر موضوع اصلاحات در سازمان ملل سال جديد را فرصتي براي صلح خواند. عنان اظهار داشت: در سال جديد كشورها بايد شبكه اي امنيتي را تشكيل دهند و ما نيز با سازمان ملل اصلاح شده، به اين كشورها كمك خواهيم كرد.

به گزارش مركز اطلاعات سازمان ملل، ديگر موضوعاتي كه از سوي عنان در سخنراني پايان سال مطرح شد به شرح زير است:

عنان درباره افغانستان گفت كه هم اكنون سازمان ملل در حال تلاش براي برگزاري انتخابات پارلماني است و به تازگي توانسته است انتخابات رياست جمهوري را با موفقيت پشت سر بگذارد،وي افزود : ما با كمك بسياري از كشورها درصدد هستيم كه در افغانستان امنيت برقرار شود و اين كشور بتواند با قاچاق مواد مخدر مبارزه كند.

عنان درباره انتخابات فلسطين كه به زودي برگزار مي شود، اظهار داشت: ما انتخابات فلسطين را حمايت مي كنيم و معتقديم كه اين انتخابات فرصتي براي پيشبرد روند صلح در خاورميانه است.

وي اظهار اميدواري كرد كه اين انتخابات با موفقيت برگزار شود. دبير كل سازمان ملل درباره كنگو نيز اظهاراتي را اعلام داشت.