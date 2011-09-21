12 هزار پورت اینترنت پرسرعت در گلستان واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسحاق حسینی صبح چهارشنبه در جلسه هیئت مدیره مخابرات استان افزود: این نشان دهنده میزان متقاضی و آمادگی مخابرات برای واگذاری سرویسهای مخابراتی است.

وی به برنامه های اعلام شده سال 90 اشاره کرد و گفت: دایر شدن40 هزار خط تلفن ثابت و واگذاری 37 هزار پورت اینترنت پرسرعت به عنوان برنامه های سال جاری است.

وی عنوان کرد: اکنون با گذشت 6 ماه از سال در وضعیت مناسبی از لحاظ پیشرفت برنامه هستیم ولی امیدواریم با تلاش بیشتر زودتر از موعد مقرر هدفها محقق شود.

مدیرعامل مخابرات گلستان بیان داشت: مسئولان مخابرات باید با نگاه خدمت رسانی برای رفع نیازهای مخابراتی مردم گام بردارند.

وی اضافه کرد: بازاریابی، فروش محصولات با کیفیت و ارتقای وضع موجود از اهدافی است که باید با همت و تلاش پرسنل مخابرات محقق شد.

حسینی گفت: بی تفاوت بودن نسبت به موانع و مشکلات بر سرراه توسعه غیر قابل بخشش است.

در پایان جلسه مدیرعامل مخابرات استان گلستان ضمن تقدیر از ابراهیم نعمتی، سید مهدی حسینی را به عنوان عضو جدید هیئت مدیره معرفی شد.



همچنین حمید ذبیحی به عنوان مدیر ارتباطات سیار، عبدالحسین عطائی عظیمی به عنوان رئیس اداره مایکروویو مخابرات گنبد و حسن چورلی به عنوان معاون اداره مخابرات گنبد معرفی شدند.