برنامه های ویژه شهرداری پاکدشت برای هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن هفته دفاع مقدس و سالروز آغاز جنگ تحمیلی، مدیریت شهری پاکدشت خود را برای برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی با مضمون دفاع مقدس آماده می کند.

بسیجیان و پرسنل شهرداری پاکدشت در رژه 31 شهریور که مراسمی ملی است حضور پیدا می کنند تا گامی در راستای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار، شهادت و دفاع مقدس بردارند.

تبلیغات گسترده محیطی در سطح شهر و بلوار امام رضا(ع) پاکدشت، برگزاری ایستگاه صلواتی در روز 31 شهریور در مسیر رژه، برگزاری نمایشگاه کتاب و نمایشگاه عکس دفاع مقدس در پارک نیایش، برگزاری مراسم یادمان شهدا با مشارکت بسیج و برگزاری تور کوهنوردی ویژه پرسنل و بسیجیان از جمله برنامه هایی است که به مناسبت هفته دفاع مقدس در پاکدشت ترتیب داده شده است.

از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس توسط مدیریت شهری پاکدشت می توان به برگزاری مسابقات فوتسال ویژه پرسنل شهرداری، برگزاری مسابقه کتابخوانی با موضوع دفاع مقدس، برگزاری جلسه نقد کتاب با موضوع دفاع مقدس، برگزاری مراسم شب شعر و خاطره، برگزاری همایش پیاده روی، تزئین ساختمان شهرداری و فضاسازی با عکس سنگر و فضای جبهه، برگزاری مسابقه پیامک با عنوان "حرفی با شهدا" و برگزاری مراسم معنوی گلباران مزار شهدا در گلزار شهدای ده امام اشاره کرد.