برگزاری جشنواره نامها و نشانه های رضوی در ارومیه/ ارسال 1700 اثر به دبیرخانه

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون مصطفوی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: اولین جشنواره نامها و نشانههای رضوی در قالب برنامههای نهمین جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) طی روزهای سه تا پنج مهرماه سالجاری به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی در ارومیه برگزار میشود.
وی با اشاره به ارسال بیش از یک هزار و 700 اثر از ایران و جهان به دبیرخانه جشنواره نامها و نشانه های رضوی، اظهار داشت: ساری و جاری کردن نام مقدس امام رضا (ع) و آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با ابعاد مختلف شخصیت این امام همام از اهداف برگزاری این جشنواره است.
وی اشاعه، ترویج فرهنگ رضوی، شناخت آثار و برکات نام و نشان آن حضرت، گرامیداشت پدید آورندگان آثار برتر فرهنگی و هنری به منظور فرهنگ سازی، شناخت و جمع آوری نامها و نشانه های رضوی، ایجاد الفت و آشنایی کودکان و نوجوانان با پیشینههای فرهنگی، هنری و ادبی مرتبط با امام رضا(ع) و آشنایی با رخدادهای مهم مذهبی و اماکن، آثار و برکات امام رضا(ع) را از دیگر اهداف این جشنواره عنوان کرد.
مصطفوی با اشاره به اینکه امسال برای اولین بار این جشنواره با مضمونی متفاوت و نو در این استان برگزار می گردد از استقبال قابل توجه مخاطبان کودک و نوجوان با ارسال1738 اثر در دو بخش عکس و نقاشی خبر داد.
وی با اشاره به فرمایش نورانی پیامبر گرامی اسلام در حدیث ثقلین مبنی بر سفارش پیروی از دو امانت گرانبهای قرآن و اهل بیت، خاطر نشان کرد: تسری این نگاه با برگزاری چنین جشنواره ها در قالب عکس و نقاشی، ابزار مناسبی در جهت انس کودکان و نوجوانان با فرهنگ اهل بیت خواهد بود.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی ادامه داد: این جشنواره با انتشار فراخوانی از کودکان و نوجوانان 9 تا 17 ساله و مربیان و کارکنان کانون دعوت کرده تا با خلق آثاری در رشتههای نقاشی و عکاسی از نام وا نشانههایی از زندگی، آثارمتبرک بر جای مانده از هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا(ع) در ایران و سایر کشورهای جهان، اماکن متبرکه، وقایع تاریخی، کرامتها و موقوفات در این جشنواره شرکت کنند.
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