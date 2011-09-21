برگزاری جشنواره نامها و نشانه های رضوی در ارومیه/ ارسال 1700 اثر به دبیرخانه

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون مصطفوی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: اولین جشنواره نامها و نشانه‌های رضوی در قالب برنامه‌های نهمین جشنواره‌ بین‌المللی امام رضا(ع) طی روزهای سه تا پنج مهرماه سالجاری به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی در ارومیه برگزار می‌شود .

وی با اشاره به ارسال بیش از یک هزار و 700 اثر از ایران و جهان به دبیرخانه جشنواره نامها و نشانه های رضوی، اظهار داشت: ساری و جاری کردن نام مقدس امام رضا (ع) و آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با ابعاد مختلف شخصیت این امام همام از اهداف برگزاری این جشنواره است .

وی اشاعه، ترویج فرهنگ رضوی، شناخت آثار و برکات نام و نشان آن حضرت، گرامیداشت پدید آورندگان آثار برتر فرهنگی و هنری به منظور فرهنگ سازی، شناخت و جمع آوری نامها و نشانه های رضوی، ایجاد الفت و آشنایی کودکان و نوجوانان با پیشینه‌های فرهنگی، هنری و ادبی مرتبط با امام رضا(ع) و آشنایی با رخدادهای مهم مذهبی و اماکن، آثار و برکات امام رضا(ع) را از دیگر اهداف این جشنواره عنوان کرد .

مصطفوی با اشاره به اینکه امسال برای اولین بار این جشنواره با مضمونی متفاوت و نو در این استان برگزار می گردد از استقبال قابل توجه مخاطبان کودک و نوجوان با ارسال1738 اثر در دو بخش عکس و نقاشی خبر داد .

وی با اشاره به فرمایش نورانی پیامبر گرامی اسلام در حدیث ثقلین مبنی بر سفارش پیروی از دو امانت گرانبهای قرآن و اهل بیت، خاطر نشان کرد: تسری این نگاه با برگزاری چنین جشنواره ها در قالب عکس و نقاشی، ابزار مناسبی در جهت انس کودکان و نوجوانان با فرهنگ اهل بیت خواهد بود .