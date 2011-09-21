بیش از 500 هزار ایرانی مبتلا به آلزایمر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه صالحی افزود: با توجه به اینکه تاکنون هیچگونه غربالگری در مورد بیماری آلزایمر در کشور به عمل نیامده است و انجمن آلزایمر هم به دلیل کمبود بودجه نتوانسته است طرح تحقیقاتی مربوطه انجام دهد.

وی ادامه داد: با توجه به رشد سالمندی در جهان و اینکه هر 7 ثانیه یک نفر در جهان به آلزایمر و دمانس مبتلا می شود، هم اکنون 9/36 میلیون نفر بیمار مبتلا به آلزایمر در جهان وجود دارد که در دو دهه آینده که جمعیت سالمند ایران حدود 25 درصد جمعیت کشور خواهد بود به تبع آن تعداد افراد مبتلا به آلزایمر در ایران نیز به بیش از 2 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران گفت: سن، مهمترین ریسک فاکتور شناخته شده بیماری آلزایمر است و پس از 65 سال، تعداد بیماران مبتلا هر 5 سال دو برابر می شود.

وی افزود: سابقه فامیلی و ژنتیک در ایجاد بیماری آلزایمر نقش دارد برای مثال یک نوع نادر بیماری آلزایمر که بین سنین 30 تا 60 سال ایجاد می شود، ارثی است و نوع دیررس آلزایمر که در سنین بالاتر ایجاد می شود شایعتر است و الگوی خانوادگی در بیشتر این بیماران دیده نشده است.

صالحی گفت: هر عاملی که خطر بیماری قلبی و سکته را افزایش دهد مانند فشار خون بالا کلسترول خون بالا و کمبود اسید فولیک، سطح تحصیلات پایین، ضربه شدید به سر، جنس مونث، مصرف دخانیات، کمبود ویتامینهای A,E,C,B1,B12 ، کمبود فعالیتهای بدنی و ورزش، سابقه افسردگی و استرسهای روانی اجتماعی از علت های اصلی ابتلا به بیماری آلزایمر است.