به گزارش خبرنگار مهر، آموزش و پرورش در هفته انتهایی شهریور ماه روزهای شلوغی را سپری کرد. این روزها مدارس، ادارات، سازمانها و حتی وزارت آموزش و پرورش خود را آماده بازگشایی مدارس می کنند.

مهمترین اخبار این حوزه را در روزهای آغازین مهر می خوانید:

سنجد: چهارشنبه ها را تعطیل می کنی آقای وزیر؟!

مهمترین برنامه آموزش و پرورش در هفته جاری برگزاری جشن شکوفه ها و جوانه ها بود که مراسم نمادین آن در تهران با حضور حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در مجتمع آموزشی معراج در منطقه 11 برگزار شد.

در این مراسم دو مجری برنامه کودکان به نام مهربان و خاله رویا برنامه گردان بودند و عروسک معروف سنجد نیز حضور داشت.

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سنجد در این مراسم به وزیر آموزش و پرورش گفت: " آقای وزیر نمی شه چهارشنبه ها رو یه هفته در میون تعطیلی کنی، شنبه ها رو هم دو هفته در میون؟ ما می خوایم با خانواده بریم پارک، لوبیا پلو بخوریم آخه..."

این برنامه دارای حواشی خاص دیگری هم بود، عمو مهربان مدام از اینکه چرا در سن تحصیل او پنجشنبه ها تعطیل نبوده و یا آموزش شنا وجود نداشته گلایه می کرد و گفت: " آقای وزیر شما چرا اون موقع وزیر نبودی؟" حاجی بابایی هم پاسخ داد: " ایشالا واسه بچه های شما وزیر می مونیم".

صبا حاجی بابایی در جشن شکوفه ها

"صبا حاجی بابایی" دختر هشت ساله وزیر آموزش و پرورش هم روز گذشته به همراه پدر خود در جشن شکوفه ها شرکت کرده بود.

صبا در میان برنامه به همراه "علی رنجبرزاده"فرزند یک شهید به همراه حاجی بابایی روی سن آمدند و مجری از دختر حاجی بابایی پرسید که " نمرهات چنده؟" صبا هم گفت "20" مجری پرسید خودت 20 می گیری یا بهت 20 می دن که دختر وزیر آموزش و پرورش گفت" خودم 20 می گیرم".

کاهش 5 درصدی انرژی با اجرای طرح همیار انرژی در مدارس

در هفته جاری، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور با یکدیگر توافق نامه همکاری بستند. طبق این توافقنامه آموزش بهینه مصرف سوخت به دانش آموزان ارائه می شود و عده ای از آنها به عنوان همیار انرژی انتخاب می شوند.

معاون آموزش متوسطه در این مراسم گفت که " امیدواریم با اجرای این طرح مصرف انرژی 5 درصد کاهش یابد" که این ادعای وی موجب شد برخی از خبرنگاران حوزه نفت و انرژی حاضر در جلسه از وی بپرسند که با چه معیاری و بر چه اساسی این سخن را می گوید. اما ابراهیم سحرخیز هم پاسخ مشخصی نداد و در نهایت رویانیان مجبور شد وارد این بحث شود.

محمد رویانیان گفت: "اجازه بدهید پاسخ این پرسش را من بدهم، بحث مدیریت انرژی با ما است و وزارت آموزش و پرورش تنها مجری برنامه ها ست."

گویا ه بدنبال اجرای موفق طرح همیار پلیس در مدراس و کاهش میزان تصادفات که از برنامه های رویانیان در زمان ریاستش بر حوزه راهنمایی و رانندگی بوده است، وی این بار تصمیم گرفته دانش آموزان همیار انرژی را برای کاهش مصرف سوخت به یاری و کمک بطلبد.

سرویس مدارس در بلاتکلیفی

در حالیکه چند روز به آغاز سال تحصیلی بیشتر باقی نمانده است، هنوز نرخ جدید سرویس مدارس اعلام نشده و مدیران در این باره بلاتکلیف هستند.

مسئول انجمن اولیا و مربیان شهر تهران در این باره گفت: فرماندار تهران هنوز نرخ مصوبه شورای شهر را امضا نکرده و ما نمی توانیم بخشنامه ای را در این باره به مدارس ابلاغ کنیم.

البته این اتفاق تازگی ندارد و هر سال نرخ کرایه سرویس مدارس در اواسط مهر ماه و پس از اینکه مدیران مدارس و رانندگان با یکدیگر توافق می کنند؛ اعلام می شود.

امسال هم کلاسهای 40 نفره داریم

در حاشیه مراسم نواخته شدن زنگ شکوفه ها و جوانه ها، یکی از مدیران مدارس با خبرنگاران هم صحبت شد.

وی گفت: کلاسهای مدرسه من 40 تا 45 نفره بسته شده اند و حتی در همین مدرسه کلاس پیش دبستانی با تعداد 25 نفر در یک اتاق 12 نفره تشکیل می شود.

وزیر آموزش و پرورش وقتی در این باره مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت، گفت: اعلام کرده ایم که تحت هیچ شرایطی کلاسها 40 نفره نباشد اما ممکن است شرایط اضطراری پیش بیاید.

این در حالی است که پیش از این وزیر آموزش و پرورش عنوان کرده بود که هیچ کلاس مدرسه بالای 35 نفره تشکیل نخواهد شد.