نمایشگاهی از اسناد و نشریات دوران دفاع مقدس برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه فهرست بیش از 5200 عنوان مقاله و نشریات موجود کتابخانه ملی در حوزه دفاع مقدس، پوستر اخبار و اطلاعات نشریات پرتیراژ مربوط به عملیات‌های دوره 8 ساله جنگ تحمیلی که از آرشیو روزنامه‌هایی مانند اطلاعات و کیهان بیرون آمده و نیز صفحه اول روزنامه‌ها در حوزه اخبار عملیات در جبهه و جنگ به نمایش درآمده است.

در نمایشگاه «راه ناتمام» همچنین پاورپوینت‌های مربوط به عملیات‌های مختلف دوران دفاع مقدس و نیز فرماندهان آنها به همراه اطلاعات مربوط به تاریخ تولد و شهادت و نیز محل شهادت آنها به همراه عکس‌های جبهه و جنگ به معرض دید عموم گذاشته شده است.

در این نمایشگاه شماره‌های قدیمی برخی از نشریات حوزه دفاع مقدس مانند آیه، ادبیات پایداری، اسناد افتخار، امتداد، امیر حماسه‌ها، پلاک هشت، جاودانه‌ها، خمپاره، راهیان نور، سبز سرخ، ستارگان درخشان، شمیم عشق، صالحات، طراوت، ققنوس و هابیل نیز به نمایش درآمده است.

در مراسم افتتاح این نمایشگاه، سیدحسین محمدی معاون پشتیبانی، حقوقی و امور استان‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سخنانی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: اگر نگاهی گذرا به وضعیت نظام جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب و زمان جنگ داشته باشیم، می‌بینیم که دشمن با این تصور که می‌تواند انقلاب را در نطفه، خفه و از صدور آن به سایر کشورها جلوگیری کند، جنگ را بر ما تحمیل کرد؛ غافل از اینکه در پیش‌بینی‌هایش، از عنصری به نام ولایت فقیه غافل شده بود.

وی افزود: با توجه به اعمال تحریم‌ها بر کشورمان در آن ‌زمان و اینکه ارتش ایران سر و سامان مناسبی ندارد و همچنین عناصری مانند بنی‌صدر به هرم قدرت در کشور نفوذ کرده بودند، دشمن تصور می‌کرد که می‌تواند بلافاصله ایران را از پا درآورد و در اولین جنگ هم تا 45 کیلومتری اهواز نفوذ کرد، اما افرادی مانند خرازی‌ها و همت‌ها وارد کارزار شدند و نظام اسلامی را از گزند دشمن مصون داشتند.

محمدی اضافه کرد: آن زمان ما حتی برای خرید سیم خاردار هم در مضیقه بودیم و دنیا متحد شده بود که حتی سیم خاردار را هم از ما دریغ کند، اما شما امروز می‌بینید که نظام اسلامی به محکم‌ترین وضعیت دفاعی در منطقه رسیده است و این نبوده است؛ مگر به همت نسلی طلایی که امام (ره) به انقلاب و مردم هدیه کرد و توانستند دشمن را به مرزهای اولیه خودشان عقب برانند.

معاون پشتیبانی، حقوقی و امور استان‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ادامه با اشاره به خیزش‌های مردمی در کشورهای منطقه گفت: این نتیجه صدور فرهنگ ایثار و شهادت از ایران است و این فرهنگ در حال حاضر به الگویی برای مردم کل منطقه تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: دولت اسلامی ما با پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری، اقتدار نظام و بیداری اسلامی منطقه را به رخ جهانیان می‌کشاند. سازمان اسناد و کتابخانه ملی در راستای حفظ و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت باید نقش مهمی ایفا کند و برپایی نمایشگاه «راه ناتمام» گامی در این جهت است.

این مقام مسئول در سازمان اسناد و کتابخانه ملی همچنین از اشتغال به کار 137 نفر از اعضای خانواده‌های شهدا، ایثارگران و آزادگان در این سازمان خبر داد و گفت: ‌ما در استفاده از نیروهای ارزشی در سازمان کوتاهی نخواهیم کرد.

نمایشگاه «راه ناتمام» به مدت یک هفته (تا 5 مهر) در بخش نشریات سازمان اسناد و کتابخانه ملی دایر است.