موضع انتخاباتي مجمع متخصصين ايران اسفند ماه اعلام مي شود

مجمع متخصصين ايران در اطلاعيه اي اعلام كرد : هرگونه تصميم‌گيري درخصوص انتخابات رياست‌جمهوري ، تشكيل ستادهاي انتخاباتي و دعوت از آيت‌الله هاشمي رفسنجاني جهت حضور در انتخابات بر اساس مصوبه هيات‌رييسه مجمع است و مطرح كردن برخي اظهار نظرها مبني بر شخصي بودن تصميمات فاقد وجاهت قانوني است .



در اين اطلاعيه آمده است : اعلام مواضع دبيركل محترم و رييس ستاد انتخابات مجمع در چارچوب شرح وظايف است.

