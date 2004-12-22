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۲ دی ۱۳۸۳، ۱۳:۱۶

در اطلاعيه اي اعلام شد :

موضع انتخاباتي مجمع متخصصين ايران اسفند ماه اعلام مي شود

موضع گيري نهايي مجمع متخصصين ايران در خصوص انتخابات رياست جمهوري پس از بررسي در نخستين كنگره رياست‌جمهوري در نيمه اول اسفندماه و تاييد شوراي مركزي و هيات‌رييسه توسط دبيركل اعلام مي‌شود.

مجمع متخصصين ايران در اطلاعيه اي اعلام كرد : هرگونه تصميم‌گيري درخصوص انتخابات رياست‌جمهوري ، تشكيل ستادهاي انتخاباتي و دعوت از آيت‌الله هاشمي رفسنجاني جهت حضور در انتخابات بر اساس مصوبه هيات‌رييسه مجمع است و مطرح كردن برخي اظهار نظرها مبني بر شخصي بودن تصميمات فاقد وجاهت قانوني است . 

در اين اطلاعيه آمده است : اعلام مواضع دبيركل محترم و رييس ستاد انتخابات مجمع در چارچوب شرح وظايف است.

کد مطلب 141362

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