روشی برای پاک کردن خاطرات بد و ناگوار از ذهن

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون محققان روشهایی را برای حذف خاطرات ناگواری چون ترس ناشی از یک جنگ و یا یک حادثه پیشنهاد کرده اند.

در تازه ترین این تلاشها که نتایج آن در کنگره بین المللی "آینده علم" در ونیز اعلام شد، گروهی از نورولوژیستهای دانشگاه نیویورک مکانیزمی را برای متوقف کردن خاطرات بد بدون از دست دادن آگاهی کشف کردند. این مکانیزم با مداخله در سطح بعضی از هورمونها و از طریق فرایند تقویت خاطرات با داروها عمل می کند.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "برای اینکه حافظه بلند مدت شود به یک سطح احساسی، استرس و هیجان نیاز دارد که کیفیت و جزئیات خاطرات را می سازند. اما اگر استرس زیاد شود و از حد بگذرد یک نقص ایجاد می کند که فرایند یادگیری را قطع کرده و به این ترتیب خاطره تقویت نمی شود."

این دانشمندان افزودند: "بعضی از خاطرات از جمله خاطرات منفی مرتبط با ترس با ترشح هورمونهایی چون کورتیزول و آدرنالین ارتباط دارند. ما مشاهده کردیم که برای کاهش سطح یک خاطره منفی می توان در این هورمونها مداخله کرد."

بررسی این محققان نشان می دهد که برای انجام این مداخله یک پنجره موقت ویژه وجود دارد. پس از اینکه خاطره شکل گرفت وارد لحظه ای می شود که در آن حافظه سست و ناپایدار شده و سپس دوباره تقویت می شود.

درست زمانی که خاطره ناپایدار می شود می توان با استفاده از داروها برای دستکاری هورمونی مداخله کرد.

با این کار در مورد خاطرات منفی، گیرنده های کورتیزول متوقف می شوند و به این ترتیب از شدت خاطره کم می شود.

این دانشمندان توضیح دادند: "در عوض زمانی که بخواهیم خاطره را تقویت کنیم یک فاکتور 2 رشد انسولین (IGF2) را به آن اضافه می کنیم. این فاکتور رشد که در هیپوکامپ حضور دارد برای توسعه مغز بزرگسال بسیار مهم است. دیده شده است که پس از یادگیری، سطح IGF2 افزایش می یابد. بنابراین، با افزایش سطح این فاکتور رشد به روش سیستماتیک و نه با تزریق مستقیم به جمجمه می توان تا حد چشمگیری شدت پایداری خاطره را تقویت کرد."

براساس گزارش آنسا، این نورولوژیستها پس از این آزمایش بر روی موشها اکنون درحال بررسی عوارض جانبی و سطح مسمومیت زایی این آزمایشات بر روی میمونها هستند.