جلسه ویژه بازنگری در تعرفه میلگرد/ احتمال بازگشت تعرفه به حالت سابق

وجیه‌اله جعفری در گفتگو با مهر از آغاز برگزاری جلسات کارشناسی ویژه بازنگری در تعرفه و عوارض میلگرد در هفته آینده خبرداد و گفت: دستوری به معاونت امور معدن و صنایع معدنی داده شده است تا در این هفته یک جلسه کارشناسی مجدد با رویکرد حمایت از تولید برگزار شود.

معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر این کمیته کارشناسی که متشکل از نمایندگان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، معاونت امور معدن و تولیدکنندگان به خصوص از انجمن فولاد است، به این جمع‌بندی برسند که این کاهش تعرفه به دلیل تنظیم بازار ضرورت دارد، کار ادامه خواهد یافت اما اگر منافع تولیدکننده نیز به طور کلی نادیده گرفته شود، در آن تجدیدنظر می‌شود.

وی تصریح کرد: در این جلسه، نمایندگان بخش‌خصوصی به اعمال نظر در این زمینه خواهند پرداخت اما باید توجه داشت که کاهش 5 درصدی تعرفه میلگرد به دلیل حمایت از مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار صورت گرفته و بر این اساس، دستور داده شده است تا این موضوع از جنبه حمایت از تولید نیز بررسی شود.

به گفته جعفری، استفاده از ابزار تعرفه و عوارض برای حمایت از بازار است و در این میان مشخصا برای میلگرد، این کاهش تعرفه برای مدت زمان مشخصی است و اگر بحث‌های کارشناسی به این نتیجه برسد که ضرورت دارد این تعرفه اصلاح شود، این کار صورت خواهد گرفت.