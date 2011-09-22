انتخاب مدیر غیرورزشی برای سرخپوشان در هفته ناکامی آنها/ اعدام قاتل

به گزارش خبرنگار مهر، هفت روز گذشته ورزش ایران با بزرگترین دربی آغاز شد و با نایب قهرمانی کشتی گیران آزادکار در جهان، المپیکی شدن چهار نفر آنها، مدال‌آوری کاراته کاران در رقابت‏های بین‎المللی ترکیه ادامه یافت. البته استعفای سرپرست باشگاه پرسپولیس پس از 717 روز و انتخاب مدیر و اعضای هیئت مدیره این باشگاه، قصاص و اعدام قاتل قویترین مرد ایران و جهان و آغاز بزرگترین میزبانی والیبال ایران از دیگر رویدادهای مهم این هفته بودند. در مجموع اتفاقات و رویدادهای مهم ورزش ایران در هفته رو به پایان عبارتند از:

شکست پرسپولیس در دربی هفتاد ویکم

هفتاد و یکمین دربی پایتخت جمعه گذشته میان دو تیم پرسپولیس و استقلال برگزار شد. این دیدار در چارچوب هفته هفتم مسابقات لیگ برتر فوتبال و با حضور حدود 90 هزار تماشاگر در ورزشگاه یکصد هزارنفری آزادی برگزار شد که در پایان تیم استقلال با گل‎های فرهاد مجیدی (15) و مجتبی جباری (82) به برتری 2 بر صفر دست یافت. پرسپولیس در حالی متحمل این شکست شد که در دقیقه 49 به دنبال خطایی که روی علی کریمی در محوطه جریمه انجام شد، صاحب یک پنالتی شد اما محمد نوری پس از چند دقیقه وقفه ضربه پنالتی را به بیرون زد. این سومین بازی پی در پی بود که استقلال با هدایت پرویز مظلومی موفق به شکست پرسپولیس شد.

نایب قهرمانی آزادکاران در مسابقات جهانی و کسب چهار سهمیه المپیک

تیم ملی کشتی آزاد ایران در پایان رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان که در استانبول ترکیه برگزار شد به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. یکشنبه گذشته و در روز پایانی این مسابقات صادق گودرزی در وزن 74 کیلوگرم به مدال نقره دست یافت. مهدی تقوی در وزن 66 کیلوگرم، رضا یزدانی در وزن 96 کیلوگرم و رحیمی در وزن 55 کیلوگرم کشتی‌گیرانی بودند که در این رقابت‎ها تیم ایران را صاحب دو مدال طلا و یک مدال برنز کردند. تیم کشتی آزاد ایران با مجموع این چهار مدال بعد از روسیه و تنها با 2 اختلاف امتیاز به عنوان نایب قهرمانی جهان دست یافت. ضمن اینکه هر چهار کشتی‎گیر مدال‎آور ایران موفق شدند سهمیه المپیک را هم کسب کنند.

هشت مدال طلا و برنز کاراته کاران

کاراته‎کاران ایران که در رقابت‎های بین‎المللی ترکیه شرکت کرده بودند با کسب هشت مدال طلا و برنز به کار خود پایان دادند. سجاد حیاتی، شهاب نوروزی و محمد شایگان در رده سنی جوانان و امید موفق به کسب سه مدال طلا شدند. ضمن اینکه عماد مژدهی، فرزام شفیعی، امیرعلی زنجانی و ابوالفضل شهرجردی و مهران قربانعلی چهار مدال برنز کسب کردند. مسابقات کاراته بین‌المللی ترکیه موسوم به "استانبول یک" از جمله رویدادهای ثبت شده در تقویم جهانی و تحت عنوان لیگ جهانی است.

جایگاه دوازدهم ایران در جودوی قهرمانی جهان

مسابقات جام جهانی جودو که شنبه گذشته با حضور 293 ورزشکار در ازبکستان آغاز شد یکشنبه شب گذشته با قهرمانی تیم میزبان به پایان رسید. در چارچوب این رقابت‏ها تیم ایران با تنها یک مدال برنز در رده دوازدهم قرار گرفت. البته تیم ایران با هفت جودوکار در این دوره از رقابت‎ها شرکت کرد اما فقط معلومات موفق به مدال‌آوری شد. شش برد با مجموع 16 دقیقه و 76 ثانیه مبارزه و هفت باخت با 16 دقیقه و 44 ثانیه حاصل رقابت جودوکاران ایران با رقیبان‌شان بود. در این بین محسن غفار پس از 43 ثانیه از شروع مبارزه مقابل حریف خود بازنده شد تا ضعیف‎ترین نتیجه را کسب کرده باشد. همچنین علی معلومات در دیدار با نماینده ترکیه در مدت 22 ثانیه ضربه فنی شد تا یک رکورد از خود برجای بگذارد. خودداری جواد محجوب از رقابت با نماینده رژیم اشغالگر صهیونیستی در گروه بازنده‎ها از نکات قابل توجه این رقابت‎ها بود.

استعفای سرپرست پرسپولیس و مدیریت یک غیرورزشی

حبیب کاشانی که 11 مهرماه دو سال پیش از سوی علی سعیدلو، رئیس وقت سازمان تربیت بدنی به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس منصوب شده بود روز سه شنبه از سمت خود کناره‎گیری کرد. به دنبال استعفای حبیب کاشانی، از سوی وزیر وزارت ورزش و جوانان محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، لطف الله فروزنده دهکردی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور همراه با محمدحسین ‎نژاد فلاح، علی پروین و محمد پنجعلی به عنوان اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس معرفی شدند. این افراد در پایان نخستین جلسه خود که سه شنبه شب برگزار شد محمد رویانیان را به عنوان مدیرعامل باشگاه معرفی کردند.

در این روز همچنین احمد رسولی نژاد، عبدالرضا ساور، علی فتح الله زاده، امیدوار رضایی، مقداد نجف نژاد، غلامحسین فرزامی و جواد زرینچه به عنوان اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال انتخاب شدند که آنها در نخستین نشست خود علی فتح الله زاده را به عنوان مدیرعامل باشگاه انتخاب کردند.

صعود هندبالیست‎های جوان در آسیا

یازدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا در بخش بانوان سه شنبه شب با قهرمانی دوباره کره‎جنوبی در قزاقستان به پایان رسید. در پایان این رقابت‌ها تیم هندبال جوانان ایران با یک پله صعود در رده ششم قرار گرفت. این تیم در مصاف با تیم‌های کره‎جنوبی، چین و چین‌تایپه متحمل شکست شد و دیدار برابر هنگ‎کنگ را به سود خود تمام کرد.

اولین اعزام نوجوانان هندبالیست

تیم هندبال نوجوانان دختر ایران برای نخستین‎بار در رقابت‎های قهرمانی آسیا شرکت می‎کند. به همین منظور این تیم سه شنبه شب تهران را به مقصد "کوماماتو" ژاپن ترک کرد. مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا در بخش بانوان از اول تا ششم مهرماه برگزار می‎شود. این چهارمین دوره این رقابت‌هاست.

آغاز بزرگترین رویداد آسیایی والیبال در ایران

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا از روز چهارشنبه در تهران آغاز شد. ایران، هند، افغانستان و چین‎‏تایپه، چین، اندونزی، سریلانکا، ازبکستان، ژاپن، قزاقستان، پاکستان، تایلند، کره‎جنوبی، استرالیا، ترکمنستان و قطر 16 تیمی هستند که در این دوره از مسابقات با هم به رقابت می‎پردازند. در پایان این مسابقات تیم قهرمان به مسابقات جهانی ژاپن صعود می‎کند و چهار تیم برتر نیز راهی مرحله دوم رقابت‎های انتخابی المپیک می‌‎شوند که به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد. تیم ملی ایران در که دوره پیشین این رقابت‌ها به عنوان نایب قهرمانی دست یافت در نخستین بازی موفق به شکست افغانستان شد. این دومین میزبانی ایران در مسابقات قهرمانی آسیاست.

قاتل قوی‌ترین مرد ایران و جهان اعدام شد

براساس حکم شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز و تایید این حکم در شعبه 11 دیوان عالی کشور و تنفیذ حکم از سوی ریاست قوه قضائیه متهم اصلی پرونده قتل مرحوم روح الله داداشی، قوی‌ترین مرد ایران و جهان به مجازات اعدام در ملاء عام محکوم شده بود. بر این اساس بامداد چهارشنبه وی در کرج و در حضور اولیای دم و نماینده دادستانی به دار آویخته شد. مرحوم روح الله داداشی، 25 تیرماه سالجاری به قتل رسیده بود.

بسکتبال بدون باخت در آسیا

تیم ملی بسکتبال بدون متحمل شدن حتی یک شکست به مرحله سوم و حذفی رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا و انتخابی المپیک صعود کرد. تیم ملی ایران که در مرحله مقدماتی موفق به شکست چین‎تایپه، ازبکستان و قطر شده بود در مرحله دوم نیز تیم‎های مالزی، لبنان و کره‎جنوبی را از پیش رو برداشت و روز چهارشنبه بدون شکست راهی مرحله سوم و حذفی مسابقات شد. شاگردان وسلین ماتیچ در صورت پیروزی در این دیدار راهی مرحله نیمه نهایی می‎شوند.

ناکامی والیبال بانوان

تیم ملی والیبال بانوان ایران از صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت‎های قهرمانی آسیا که در چین‎تایپه جریان دارد، بازماند. در چارچوب این رقابت‎ها تیم ملی ایران با پیروزی برابر اندونزی و متحمل شدن شکست مقابل چین‎تایپه وارد جمع هشت تیم برتر آسیا شدند اما در این مرحله به ترتیب مقابل تیم‎های چین، کره‎شمالی و ژاپن شکست خورد و از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند. ملی‎پوشان ایران که در دوره پیشین این رقابت‎ها به عنوان هشتم دست یافتند باید دیدارهای خود را برای کسب عنوان پنجم تا هشتم ادامه دهند.