مدير كل ارشاد استان تهران: اجراي تئاتر بايد دردست اداره تئاتر و مركز هنرهاي نمايشي سياستگزار باشد

به گزارش خبرنگارتئاتر "مهر" ، در اين مراسم كه با حضور هنرمنداني چون محمد علي كشاورز، فردوس كاوياني ، مهرانه مهين ترابي، سهيلا رضوي ، مريم معترف، عباس محبوب، مهدي صباغي، مهدي ميامي و فرزانه ارسطو برگزار شد، "خواجه نوري " مديركل فرهنگ وارشاد اسلامي استان تهران ضمن ابراز خوشحالي از حضور خود در جمع هنرمندان سينما و تئاتر و ارائه گزارشي از ابتداي اجاره ساختمان اداره تئاتر در سال 1347 از مرحوم تدين تا كنون كه از ورثه اين مرحوم به مبلغي بيش از 400ميليون تومان خريداري شده است ، تصريح كرد: در مدت 2 سال مديريت در اداره كل همواره با مشكل اداره تئاتر مواجه بودم و پي درپي بر سر مبلغ خريد اين ساختمان با مالكان آن صحبتهايي داشيم تا اين كه طي روند قانوني اين مسئله حكم ده روزه تخليه اداره تئاتر گرفته شد و خوشبختانه قبل از زمان اجراي اين حكم ( روزجمعه گذشته ) ، اين مشكل با خريداري ساختمان اداره تئاتر با همكاري يك موسسه فرهنگي وهنري خصوصي، حل شد و روز گذشته متن قول نامه امضا شد.

وي افزود : اكنون كه پس از 40 سال تكليف اين ساختمان مشخص شده بايد پي گير مسئله توليد تئاتر مسئله اي كه در پي توافق مديران گذشته اداره تئاتر و معاونت هنري ارشاد در سالهاي پيش شكل گرفت، باشيم. طبق توافق قبلي مديران گذشته اداره تئاتر و معاونت هنري رديف حقوقي كاركنان اداره تئاتر توسط اداره كل ارشاد تهران تعيين مي شود اما همه هماهنگي ها و برنامه هاي اداره تئاتر زير نظر معاونت هنري ارشاد صورت گيرد .

خواجه نوري بابيان اين كه دادن مكان تمرين به گروههاي نمايشي از برنامه ي اداره تئاتر نيست ، توليد تئاتر را مهمترين برنامه اداره تئاتر دانست و گفت : طي صحبتهايي كه با دكتر نشان رئيس مركز هنرهاي نمايشي و معاونت هنري ارشاد كرده ايم بزودي جلسه اي دراين باره با اين آقايان خواهيم داشت .حوزه اجراي تئاتر بايد زير نظر اداره كل باشد و سياست گذاري ها و برنامه ريزي ها را مركز هنرهاي نمايشي انجام دهد.

مديركل ارشاد تهران با بيان اين مطلب كه ، در شرايط فعلي كه يك موسسه غير دولتي ساختمان اداره تئاتررا خريداري كرده است، اين مهم بايد مورد توجه قرار گيرد گفت : مي توان با توليد برنامه به بهبود وضعيت همكاران اداره تئاتر و تئاتر كشور كمك كرد.

وي در باره حوزه فعاليت هاي هنري اداره كل توضيح داد: مسووليت تئاتر ، موسيقي و هنرهاي ديگر شهرستان تهران به اداره كل ارشاد اين شهرستان واگذار نشده است و در دست معاونت هاي هنري ارشاد است وما فقط ناظر مسايل هنري استان تهران هستيم . با تفكيك فعاليتهاي ملي و استاني كه بزودي صورت مي گيرد ، همه چيز تا پايان امسال مشخص خواهد شد.

وي ضمن تقدير وتشكر از مالكان اداره تئاتركه در اين سالها همواره از اداره تئاتر حمايت كردند گفت: به دليل علاقه مرحوم تدين به اجراي نمايش تعزيه كه منجر به وقف چند ساله اجاره اداره تئاتر جهت اجراي تعزيه و روضه خواني شده بود، از اين پس هر سال يك تعزيه به نام مرحوم تدين اجرا خواهد شد.

نماينده مالكان اداره تئاترنيز با حضور دراين مراسم واظهار خوشحالي از اين كه در جمع هنرمندان تئاتر و سينما است متذكر شد: درآمد اين ملك توسط پدر بزرگم به مدت 20 سال وقف اجراي تعزيه وبعد توسط پدرم در آمد آن وقف خانه سالمندان كهريزك شد اما متسفانه مشكلات و نياز مالي ما موجب شد تا مجبور به فروش ساختمان شويم.

محمد علي كشاورز نيز با اظهار اين مطلب كه متأسفانه ما اصلا تئاتر نداريم گفت: تئاترما فقط منوط به برگزاري يك جشنواره در طول سال شده كه بچه هاي شهر ستاني يك روزه بيايند يك نمايش در اين جشنواره اجرا كنند و بعد بروند در حالي كه در گذشته اين طور نبود وما علاوه بر اين كه هميشه اجرا داشتيم براي هر اجراي تئاتر جلسه نقد وبررسي مي گذاشتيم .

وي خطاب به مديركل ارشاد تهران افزود: شما بايد تئاتر اين مملكت را زنده نگه داريد . بسياري از اسناد و مدارك اداره تئاتر از آرشيو آن كم شده است اما كسي نمي داند اين اسنادچه شده ،چه كسي آنها را برداشته و پي گيري هم صورت نگرفته است.

كشاورزتصريح كرد: مركز هنرهاي نمايشي مسايلي دارد كه اينجا جاي طرح آن نيست اما شما بايد تلاش كنيد بدون انتظار از اين مركز تئاتر توليد كنيد .

وي تاكيد كرد : اين ساختمان بايد موزه تئاتر كشور شود.

همچنين اين بازيگر قديمي علي منتظري را رئيس موفق مركز هنرهاي نمايشي دانست و متذكر شد: من نمي دانم چرا در كشور ما مديران خوب را تغيير مي دهند.

در اين مراسم بسياري از هنرمندان در باره وضعيت كنوني كارمندان اداره تئاتر در زمينه عدم امكان توليد تئاتر اعتراض كردند و از مديركل ارشاد خواستار بررسي اين مورد شدند و برخي توليد تئاتر توسط مركز هنرهاي نمايشي را خلاف قانون دانستند و معتقد بودند كه مركز فقط بايد سياست گذار تئاتر باشد.

" فردوس كاوياني " بازيگر تئاتر ،سينما و تلويزيون نيز در اين مراسم خطاب به خانم خواجه نوري گفت : تئاتر تهران تنها به چند سالن مركز شهر خلاصه شده است و ما نمي توانيم بگوييم تهران تئاتردارد. آيا مردم نازي آباد، سرچشمه و ديگر محله هاي تهران تئاتر دارند شما به عنوان مديركل ارشاد بايد سعي كنيد تئاتر در سراسر شهر تهران گسترش يابد.