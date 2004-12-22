ترويج فرهنگ قرآني در قالب هنري زيبا

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از روابط عمومي منطقه جنوب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، شاهين رفيعي مسوول خانه فرهنگ شيخ هادي با بيان اين كه مسابقه فوق اولين تجربه اين مركز مي باشد اظهار داشت : قعطا اين مسابقه به ما كمك خواهد كرد تا دفعات آتي بتوانيم مسابقه اي بهتر و گسترده تر برگزار كنيم .

وي در خصوص انتخاب سوره الرحمن به عنوان موضوع مسابقه به معاني زيبايي كه در آيات اين سوره نهفته است اشاره كرد و اذعان داشت : معاني زيبا و جالب و آموزنده اي در اين سوره وجود دارد كه به طور كلي بيانگر نعمت هاي مختلف معنوي و مادي خداوند است كه بر بندگان خود ارزاني داشته و آنها را غرق در آن ساخته است به طوري كه در بعضي از كتب تفسير اين سوره را "سوره رحمت" يا "سوره نعمت" خوانده اند.

مسوول خانه فرهنگ شيخ هادي با اشار به اين كه تجربه نشان داده تازه كارها در اين مسابقه نمي توانند شركت كنند گفت : شركت كنندگان در اين مسابقه بايد دو مورد را در خلق آثارشان رعايت كنند اول اين كه درست بنويسند و قواعد و قوانين خط را رعايت كنند و ديگر اين كه با يك ديد كلي با توجه به ابعاد تعريف شده كتابت آيات را تنظيم كنند و كساني كه در رتبه خط خوش به بالا هستند از عهده اين كار بر مي آيند.

رفيعي در خصوص نحوه داوري آثار توسط اساتيد فن توضيح داد و تصريح كرد : داوران اين مسابقه متشكل از اساتيد، مدرسان انجمن خوشنويسان ايران و چند تن از داوران برجسته كه داراي رتبه ممتاز هستند مي باشد.

شاهين رفيعي به عنوان طراح ، مجري و ناظر اين مسابقه با اظهار خشنودي از استقبال شركت كنندگان طرح را موفق خواند و افزود: نوع استقبال را نبايد به تعداد افراد شركت كننده دانست اهداف اين مجموعه بسي والاتراز تعداد كمي شركت كنندگان است در اين راستا اگر فرهنگسراها و يا هر مركز ديگري از اين ايده استقبال كرد و توانست بهتر از خانه فرهنگ شيخ هادي مسابقه اي ترتيب دهد آن وقت است كه ما به هدفمان كه همان ترويج فرهنگ قرآني در قالب هنري زيباست رسيده ايم.