به گزارش خبرنگار مهر، معرفی فیلم "جدایی نادر از سیمین" به عنوان نماینده سینمای ایران به اسکار، پایان جشنهای سینمای ایران، آغاز پیش تولید فیلم جدید داریوش مهرجویی، پروانه ساخت با موافقت اصولی، مشکل پروانه نمایش کاهانی، کلید خوردن فیلم جدید کرمپور، اظهار نظر شمقدری درباره اسکار، نشست خبری جشنواره فیلم رضوی و جایزه بزرگ شهید آوینی و... از جمله اخبار و رویدادهای روزهای پاینی شهریور سینمای ایران است.

- فیلم "جدایی نادر از سیمین" ساخته اصغر فرهادی به عنوان نماینده سینمای ایران به اسکار معرفی شد. این انتخاب بر همه حاشیه‌ها و نگرانی‌های اهالی سینما پایان داد. در حالی که کمتر از یک هفته از معرفی این فیلم می‌گذرد، تحلیل‌های رسانه‌های خارجی حکایت از بالا بودن شانس این فیلم در مراسم اسکار دارد.

گمانه‌زنی سایت اواردز دیلی یکی از این پیش‌بینی‌هاست. فیلم فرهادی با توجه به حضور آثار کارگردانانی چون نانی مورتی و پدرو آلمادوآر کار دشواری در مراسم اسکار دارد، ولی شواهد حکایت از این دارد که امسال می‌توانیم امیدوارتر از سال‌های پیش چشم به راه موفقیت نماینده سینمای کشورمان دراسکار باشیم. یک سایت نزدیک به اسکار نام فیلم"جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی را در بین فیلم‌های دارای شانس قرار گرفتن در فهرست نهایی نامزدهای اسکار قرار داد.

هر ساله سایت اواردزدیلی از سایت‌های رسمی نزدیک به آکادمی اسکار، در ستونی اسامی فیلم‌های دارای بیشترین شانس را در بخش‌های مختلف زیر هم قرار می‌دهد به طوری که در روزهای نزدیک به اعلام رسمی نامزدهای نهایی، نام فیلم‌هایی که بر اساس میزان دریافت جوایز (که با علائم و رنگ‌ها مشخص می‌شوند) نزدیک به نامزدهای نهایی هستند، مشخص شود.

دربخش بهترین فیلم خارجی زبان نیزاین گمانه‌زنی وجود دارد وجالب این که امسال، ازبین همه فیلم‌هایی که ازکشورهای مختلف دنیا نام‌شان به آکادمی اسکار ارائه شده، نام "جدایی نادر از سیمین" (A Separation) به چشم می‌خورد که می‌تواند نشانه برخورداری فیلم اصغر فرهادی از شانسی بالا جهت قرار گرفتن در فهرست پنج نامزد نهایی این بخش باشد.

سایت اسکرین دیلی نیز با اشاره به معرفی"جدایی نادر از سیمین" به آکادمی اسکار و موفقیت‌های جشنواره‌ای‌اش، نوشته است: این فیلم که در فرانسه با استقبال خوبی روبرو شد، قرار است 30 دسامبر (9 دی) توسط کمپانی سونی پیکچرز کلاسیک در آمریکا به نمایش درآید.

- پانزدهیمن جشن سینمای ایران 25 شهریور ماه در عمارت مسعودیه با حضور جمع کثیری از هنرمندان نسل‌های مختلف سینما اعم از بازیگران، کارگردانان، تهیه‌کنندگان و... برگزار شد. یکی از ویژگی‌های این مراسم وجود مجری نامرئی بود. مجری یکی از شبکه‌های رادیویی که اجرای این مراسم را برعهده داشت تا آخرین لحظه بر روی صحنه حاضر نشد و فقط زمان اجرای موسیقی به روی صحنه آمد.

البته برگزاری این جشن با بازی پرسپولیس، استقلال هم یکی شده بود و زمانی این مراسم آغاز شد که بازی در استادیوم آزادی به پایان رسید و منجر به پیروزی استقلال شد. یکی دیگر از ویژگی‌های این مراسم شوخی مجری با بازیگران با توجه به رنگ لباسهایشان بود. البته نیکی کریمی که روسری آبی بر سر داشت عنوان کرد که استقلالی است و از برد این تیم نیز خوشحال است. مهناز افشار هم که با لباس قرمز بر روی صحنه حاضر شد تاکید کرد که هیچ علاقه‌ای به هیچ تیمی ندارد و فقط به طور اتفاقی این لباس را برتن کرده است.

رضا عطاران درهنگام جایزه گرفتن برای بازی در فیلم "اسب حیوان نجیبی" است از مجموعه "ساعت خوش" و آغاز همکاری خود با مهران مدیری یاد کرد. البته فیلم "اینجا بدون من" بهرام توکلی در این جشن توانست بیشترین تندیس را از آن خود کند. همچنین فیلم "جدایی نادر از سیمنی" نیز چهار جایزه دریافت کرد.

پایان این مراسم با اجرای قطعه "وطنم" توسط مهران مدیری و گروه ارکستر شهداد روحانی همراه بود. همچنین قطعه "ای ایران" را هم این گروه ارکستر با حضور بازیگرانی چون هنگامه قاضیانی، مریلا زارعی، صابر ابر، کوروش تهامی، حسن پورشیرازی، رویا تیموریان و مسعود رایگان اجرا شد.

- تورج اصلانی مدیر فیلم برداری جوان سینمای ایران که برای فیلم برداری تک پلان باقی مانده از فیلم سینمایی "بغض" به کارگردانی رضادرمیشیان و مذاکره با یک تهیه کننده بین المللی عازم ترکیه بود، ممنوع الخروج شد.

- پیش تولید جدیدترین فیلم داریوش مهرجویی با عنوان"نارنجی پوش" آغاز شد. فیلمبرداری این فیلم دو فاز دارد. فاز اول مربوط به بخش مستند آن است که از هفته آینده آغاز خواهد شد. فاز دوم هم که بخش داستانی است از نیمه مهرماه شروع می شود.

این فیلم نوشته مشترک آقای مهرجویی و خانم وحیده محمدی‌فر بر اساس طرحی از وحیده محمدی‌فر است. داستان درباره تحول یک عکاس است که تلاش دارد با پاکیزگی محیط اطراف، به تطهیر روح و روان خود بپردازد و به پاکیزگی روح دست یابد.

- فیلم"پل چوبی" به کارگردانی مهدی کرمپوربا حضوربازیگرانی چون هدیه تهرانی ومهناز افشار،آتیلا پسیانی،فرهاد اصلانی، برزو ارجمند، امید روحانی،‌ هستی محمایی،‌ آرمان پاپی‌زاده، نیلوفر سجادی، با معرفی: خسرو پسیانی، صدف نورمحمد و و با حضور مهران مدیری 28 شهریور ماه کلید خورد.

- جواد شمقدری در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: اسکار یک اتفاق سینمایی است که در کشور آمریکا اتفاق می‌افتد و جنس آن شبیه به جشن سینمای گچساران در چند روز اخیر است.

شمقدری گفت: بر خلاف آن چیز که برخی مواقع در جامعه سینمایی کشور مطرح می‌شود نگاه من به اسکار منفی نیست، اما نیازمند این همه تبلیغاتی که در سطح کشور بر روی آن می‌شود نیست.

وی افزود: اسکار یک جشنواره بین‌المللی نیست، بلکه منحصر به کشور آمریکاست که تعدادی از اعضای آکادمی اسکار در این کشور فیلم‌های به نمایش گذاشته شده در سینماهای آمریکا در طول یک سال و همچنین فیلم‌های خارجی که امکان پخش آن در سینماهای آمریکا مقدور باشد را مشاهده و انتخاب می‌کنند.

معاون وزیر ارشاد گفت: با توجه به اینکه راهیابی فیلم‌ها به اسکار منوط به دیدن 300 عضو این آکادمی در سراسر آمریکاست عملاً شرایط حضور در اسکار برای فیلم‌های ایرانی که به دلیل نداشتن پخش کننده در آمریکا در سینماهای این کشور به نمایش گذاشته نمی‌شودسخت است.امسال فیلم "جدایی نادر از سیمین" موفق به راهیابی به اسکارشده است که باید منتظرماند تا مشخص شود این فیلم می‌تواند نظر دست اندرکاران اسکار را به خود معطوف کند یا خیر.

- یکی دیگر از اتفاقات جالی این هفته صادر شدن دو پروانه ساخت با عنوان موافقت اصولی بود. عبدالرضا کاهانی برای فیلم "بی خود بی جهت" و "لحظه" به تهیه‌کنندگی سید مسعود اطیابی و کارگردانی سیدرضا رضوی ( اجتماعی) از این شورا پروانه ساخت با موفقت اصولی گرفتند. که هنوزاین کلمه توجیه مشخصی ندارد، ولی گویا فیلمساز می‌تواند باهمین مجوز ساخت فیلم خودر ا شروع کند، اما به شرطه ها و شروطه ها!

از طرف دیگر فیلم قبلی کاهانی با عنوان "اسب حیوان نجیبی است" هنوز وضعیت روشنی ندارد. علی سرتیپی مدیر فیلمیران که پخش این اثر را برعهده دارد در این ارتباط گفت: پروانه نمایش این فیلم صادر شده است و به دنبال اکران عمومی آن هستیم. در حالی که همان روز علیرضا سجادپور مدیراداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد وضعیت صدور مجوز این فیلم درهفته جاری در شورای پروانه نمایش بررسی شد. اما خبری دراین هفته ازاین شورا در ارتباط با مجوز این فیلم منتشر نشد.

- جشنواره فیلم رضوی و جایزه بزرگ شهید آوینی توسط مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار می‌شود. شفیع آقامحمدیان مدیراین مرکز وحسین خورشیدی معاون فرهنگی طی نشستی با حضور خبرنگاران درباره برپایی این رویداد توضیحاتی ارائه کردند.

- سومین دوره جایزه بزرگ شهید آوینی سه شنبه پنجم مهر‌ماه در سالن سوره حوزه هنری برگزار می‌شود. این جایزه میزبان آثاری با رویکرد شهید آوینی خواهد بود وتاکنون 300 فیلم به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است. جشنواره فیلم رضوی نیز از 12 تا 14 مهر ماه در تهران برگزار می‌شود.

حدود 200 فیلم به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که از این تعداد شش فیلم بلند داستانی، 14 فیلم مستند و 18 فیلم کوتاه داستانی برگزیده شده‌اند. همچنین تقدیر از ابراهیم حاتمی‌کیا، مهدی همایونفر، سرهنگی و بختیاری در جایزه بزرگ شهید آوینی از دیگر بخش های مراسم است.