امیدهای مازندران برای والیبال قهرمانی کشور آماده می شوند

معصومه قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم امیدهای مازندران به عنوان قهرمان منطقه سه کشور، درمیان هشت تیم به مرحله پایانی این مسابقات صعود کرد.

وی گفت: امیدهای والیبال مازندران اکنون مراحل پایانی تمرینات آماده سازی خود را پیش از اعزام پشت سرگذاشته و تا حدودی به آمادگی کامل رسیدند.

رئیس هیئت والیبال مازندران با بیان اینکه مرحله پایانی مسابقات والیبال امیدهای قهرمانی کشور با حضورهشت تیم از یازدهم مهرماه در کرمانشاه برگزارمی شود، تصریح کرد: تیم مازندران با نفرات خوب و کادر فنی قوی از امیدهای کسب قهرمانی در مسابقات قهرمانی کشور است.

قلی زاده از برگزاری دو کلاس ویژه مربیگری درجه سه والیبال مازندران هفته آینده در شهرهای آمل و قائم شهر خبر داد و گفت: این دوره های آموزشی با حضور مدرسانی از فدراسیون والیبال برگزارمی شود.

وی ادامه داد: یکی از برنامه های جدی هیئت والیبال مازندران، توجه به آموزش برای علاقمندان در دوره های مربیگری و داوری در استان است.