پربازدیدترین اخبار روز ؛ از تصمیم ابومازن تا ترافیک انقلابی

اولین خبرپربازدید امروز درباره تصمیم قطعی تشکیلات خودگردان برای طرح موضوع به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است.

هر چند که آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش هستند از مطرح شدن این طرح در سازمان ملل متحد جلوگیری کنند، اما تشکیلات خودگردان در تصمیم خود جدی است و در روزهای آینده این موضوع در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رای گذاشته می شود.

دومین خبر پربازدید امروز مربوط به ترور رئیس جمهوری سابق افغانستان و پیامدهای این ترور است.

"برهان الدین ربانی" رئیس شورای صلح افغانستان و رئیس جمهوری سابق عصر روز گذشته در یک حمله تروریستی در کابل به شهادت رسید.

خبر بعدی درباره مکزیک و ادامه درگیریهای گروه های قاچاق مواد مخدر در این کشور است.

در جدیدترین درگیریها که شب گذشته در شهر مکزیکوسیتی میان قاچاقچیان رخ داد دست کم 35 نفر کشته شدند.

چهارمین خبر پربازدید امروز مربوط به اقدام شهرک نشینان صهیونیست سرزمینهای اشغالی در قطع و آتش زدن درختان ساکنان فلسطینی آن است.

روستاییان فلسطینی اعلام کردند که شهرک نشینان صهیونیست اقدام به آتش زدن مزارع کشاورزی آنها کرده اند که در نتیجه آن تا کنون بیش از 500 درخت زیتون در کرانه باختری از بین رفته است.

آخرین خبر پربازدید امروز درباره بحرین و آغاز دوباره اعتراضات مردمی در این کشور علیه حکومت آل خلیفه است.

درپی دعوت گروه های مخالف حکومت بحرین به ازسرگیری اعتراضات، از شب گذشته خیابانهای شهرهای مختلف این کشور بار دیگر شاهد حضور مردم معترض بود که در پی آن ترافیک سنگینی در شهر منامه به وجود آمد.