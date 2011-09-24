به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که قیمت خرید و فروش مسکن نسبت به سال گذشته با افزایش روبرو شده اما بازار پیش فروش مسکن در شمال تهران همچنان پابرجاست و متقاضیان خرید اینگونه واحدها ترجیح می دهند تا با هزینه کمتری مسکن خود را تهیه کنند.

البته رکود مسکن باعث شده که سازندگان برج ها و آپارتمان ها در شمال تهران که واحدهای گرانتری دارند تمایل بیشتری به پیش فروش داشته باشند تا علاوه براینکه واحدهای خود را به فروش رسانده اند، هزینه ساخت آن را هم تامین کرده باشند.

مهمترین مساله در پیش فروش آپارتمان، سازنده آن است و سازندگان به نام و شناخته شده بر قیمت هر متر مربع آپارتمان تاثیر گذار هستند به همین جهت قیمت هر متر آپارتمان پیش فروش شده علاوه بر منطقه واقع شده و نوع ساخت متاثر از سازنده آن هم است.

براساس این گزارش، اگر آپارتمان پیش فروش شده در یکی از مناطق متوسط تهران باشد اما امکانات خاصی نداشته باشد می‌توان با پرداخت هر مترمربع 2 میلیون تومان یک واحد پیش فروش شده را خریداری کرد، البته زمان تحویل هم تاثیر زیادی بر قیمتها دارد.

قیمت واحدهای پیش فروش شده در شمال تهران اغلب بالاست و حتی تا بیش از 3 میلیون تومان هم پیش فروش می شود، زیرا اغلب واحدها در برج ساخته شده و امکانات زیادی هم دارند بنابراین با قیمتهای بالایی به فروش می رسند اما بازهم به نسبت آپارتمان کامل، قیمت کمتری دارند.

مشاوران املاک توصیه می کنند گرچه با راه اندازی سامانه ثبت املاک و مستغلات، امکان کلاهبرداری عده ای سودجو که یک واحد را به چندین نفر پیش فروش می کردند، وجود ندارد اما بازهم باید در پیش فروش، سازندگان به نام و شناخته شده را انتخاب کرد.

قیمت برخی واحدهای پیش فروش در تهران

براساس گزارش میدانی خبرنگار مهر، یک واحد 60 متری در سعادت آباد با سازنده ای به نام و تحویل 24 ماهه، هر متر مربع 3 میلیون و 250 هزار تومان پیش فروش شده است و مالک دو واحد 110 و 135 متری در دارآباد نیاوران هم واحدهای خود را با قیمت هر متر مربع 2 میلیون و 800 هزار تومان با دریافت 40 درصد پیش قسط و اقساط 9 ماهه پیش فروش کرده است.

7 واحد مسکونی 70 متری در برج و فول امکانات و تحویل 20 ماهه در پونک نیایش هر متر مربع 900 هزار تومان پیش فروش شده و در منطقه کهریزک هم 6 واحد مسکونی هر متر مربع 650 هزار تومان با 20 میلیون وام مسکن پیش فروش شده است.

مالکی سه واحد 90 متری و دو خوابه در توحید با تحویل یکماهه با قیمت هر متربع 2 میلیون و 400 هزار تومان آپارتمانهای خود را پش فروش کرده است و در خیابان نواب محبوب هم مالک ساختمانی در حال ساخت و سه طبقه 150 میلیون تومان را برای پیش فروش واحدهای خود تعیین کرده است.