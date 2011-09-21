به گزارش خبرنگار مهر، سیدناصر موسوی ظهر چهارشنبه در حاشیه تخریب مدارس واقع در طرح سبزه‌میدان در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه با تخریب سه مدرسه واقع در طرح سبزه‌میدان، عملاً وارد فاز اجرایی این پروژه شدیم افزود: با شروع عملیات اجرایی، شاهد احداث پارکینگ بزرگ در مرکز شهر خواهیم بود.

وی ادامه داد: با واگذاری زمین به عنوان جایگزین به مدارس واقع در این طرح، عملا مشکل اصلی تملک زمین‌ها برطرف شده است و امیدواریم با جدیتی که در امور وجود دارد، شاهد تسریع در روند اجرای این پروژه بزرگ باشیم.

موسوی با اشاره به این که وظیفه شهرداری، آزادسازی بستر برای عملیاتی شدن پروژه است افزود: عملیات تخریب فروشگاه فرهنگیان نیز از یکشنبه هفته آینده آغاز خواهد شد.

شهردار زنجان با اشاره به ضرورت تملک ساختمان‌های واقع در بدنه طرح گفت: مقدمات کار برای نهایی شدن توافقات انجام شده است.

موسوی اعتبار لازم برای تملک پلاک‌ها در پروژه سبزه‌میدان را 80 میلیارد تومان، عنوان کرد و گفت: با فراهم شدن اعتبار موردنیاز سرعت در روند امور را شاهد خواهیم بود.

شهردار زنجان با اشاره به اینکه جابجایی طرح تونل شهری نیز اظهار کرد: با توجه به کم عرض بودن خیابان بعثت و وجود تأسیسات شهری در این محل، عملاً امکان اجرای این تونل وجود نداشت، به همین خاطر مقرر شد اعتبار اختصاص یافته به این طرح برای تونل شهری واقع در پروژه سبزه‌میدان صرف شود.



همچنین رئیس شورای شهر زنجان گفت: نهایی کردن طرح سبزه‌میدان در اولویت کار قرار دارد.

محمد عینی‌فرد افزود: اجرای این پروژه، افتخار بزرگی برای شهر خواهد بود و امیدواریم با همکاری مسئولان این طرح هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

وی ادامه داد: ارتقاء زندگی مردم یکی از اصلی‌ترین وظایف مسئولان است که باید در همین راستا گام برداریم.