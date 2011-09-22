تصاویری تماشایی از راه شیری برفراز آسمان شب بام دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، راه شیری کهکشان مارپیچ زیبایی است که در شبهای صاف مناطق دور از آلودگیهای نوری خودنمایی می کند.

این کهکشان زیبا که بارها به عنوان سوژه عکاسان نجوم انتخاب شده این بار موضوع عکسهای "آنتوان یانکووی" قرار گرفته است.

این عکاس خوش ذوق از فاصله 4 هزار و 600 متری کوههای هیمالایا این عکسهای تماشایی را از ستارگان، سیارات و منظومه خورشیدی بر فراز یکی از مرتفع ترین کوههای دنیا تهیه کرده است.

این عکاس اوکراینی در این خصوص گفت: "این عکس کهکشان راه شیری را بر فراز هیمالایا و زمانی گرفتم که فصل گردشگری تمام شده بود و تنها دوستداران طبیعت آنجا بودند. شب هیچ یک از آنها نمی خوابیدند و سر و صدای زیادی تولید می کردند. برای همین من هم نتوانستم بخوابم. پس لباس پوشیدم تا دوری در اطراف بزنم که با این چشم انداز خیره کننده روبه رو شدم. به سرعت دوربینم را در آوردم و این عکسها را گرفتم."

براساس گزارش دیلی میل، وی افزود: "من در تمام کودکی ام رویای کوهها را داشتم و امیدوار بودم که روزی از نپال دیدن کنم. اکنون رویایم را به واقعیت رسانده ام."

تماشایی - این عکسهای راه شیری را آنتوان یانکووی از فراز هیمالایا گرفته است

شکیبایی - این عکسهای راه شیری حاصل ساعتها شکیبایی و بردباری هستند