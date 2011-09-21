رئیس و اعضای ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین در احکامی "سید ناصر رضایی" را به سمت جانشین و دبیر و رئیس کمیته اجرایی و امور شهرستانها، سید رحمان زمانی را به سمت رئیس کمیته امنیتی انتظامی، "سید یاسر حسن پور" را به سمت رئیس کمیته فنآوری اطلاعات و "سید عنایت الله رضوی" را به سمت رئیس کمیته پشتیبانی و تدارکات انتخابات مجلس نهم منصوب کرد.

همچنین "محمد مراد پور" مدیرکل حراست به عنوان رئیس کمیته حفاظت فیزیکی، "سید محمود رادمنش" مدیر اداره روابط عمومی و امور بین الملل به عنوان رئیس کمیته تبلیغات و روابط عمومی و "سید شهاب الدین حسینیان" به عنوان کارشناس انتخابات و رئیس دفتر ستاد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استان معرفی شدند.

نیکزاد در این احکام آورده است: امید است با استعانت از خداوند منان، همکاری سایر اعضا، رعایت اصل امانتداری، دفاع از حقوق شهروندان و صیانت از آرای آنان با اعمال دقیق قوانین و مقررات مربوطه و تحت نظر رئیس ستاد انتخابات با تحقق مشارکت حداکثری این امر خطیر را به انجام برسانید.

وی از تمام دستگاه های اجرایی و وابسته به دولت خواست با ستاد انتخابات همکاری لازم را داشته باشند.