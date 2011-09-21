هشت هزار دانشجوی جدید جذب دانشگاه پیام نور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پیشوایی علوی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان افزود: امسال ثبت نام دانشجویان جدید الورود در دو مرحله انجام می شود و دانشجویان جدید الورد از سوم مهر ماه به مدت چهارروز و دانشجویان دوره فراگیر از 27 مهر ماه می توانند مرحله اول ثبت نام خود را به صورت اینترنتی انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه ثبت نام نهایی به صورت حضوری انجام می شود، بیان کرد: بعد از ثبت اطلاعات و ثبت نام مقدماتی مدارک و اطلاعات توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت بروز هرگونه مشکلی در پرونده، دانشجویان می توانند بعد از 48 ساعت به سایت مراجعه کرده و از نتیجه ثبت نام خود مطلع شوند.

سرپرست دانشگاه پیام نور کردستان با اشاره به فعالیتهای ویژه در آغاز سال تحصیلی جدید از برپایی نمایشگاه استقبال مهر در 10 مرکز و واحد تابعه استان خبر داد و افزود: به منظور ساماندهی و آشنایی دانشجویان جدید الورد امسال همزمان با هفته کرامت مراسم استقبال از دانشجویان ورودی جدید تحت عنوان ستاد مهر انجام می شود.

وی عنوان کرد: برپایی نمایشگاه کتاب در سطوح مختلف از جمله بحث حجاب و عفاف، نمایشگاه دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دانشگاه پیام نور کردستان و تجلیل از دانشجویان قبولی کارشناسی ارشد از دیگر برنامه های مورد نظر ستاد مهر در این استان است.

وی یادآور شد: در سال تحصیلی جدید حدود هشت هزار و 489 نفر در کلیه مقاطع تحصیلی پیام نور پذیرش شده اند که در مقطع کارشناسی شش هزار و 856 نفر از طریق آزمون سراسری، هزار و 633 نفر از طریق آزمون فراگیر،301 نفر قبولی کارشناسی ارشد دوره نیمه حضوری و 89 نفر مقطع کارشناسی ارشد دوره فراگیر در دانشگاه پیام نور کردستان پذیریش شدند

سرپرست دانشگاه پیام نور کردستان گفت: امسال حدود دو هزار و 400 نفر از دانشگاه پیام نور فارغ التحصیل می شوند.

پیشوایی علوی عنوان کرد: در حال حاضر دانشگاه های پیام نور کردستان دارای 54 رشته و 92 گرایش است که در سال تحصیلی جدید نیز رشته های مهندسی برق گرایش الکترونیک، مهندسی شیمی، مهندسی شهر سازی، مهندسی عمران، مهندسی آب و هواشناسی و مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی دانشجو پذیریش می شود.

وی با بیان اینکه رشته ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد نیز به مرکز دانشگاه پیام نور سنندج افزوده شده است، بیان کرد: سال گذشته در شهرستان سقز کارشناسی ارشد جغرافیای اقلیم شناسی اولین رشته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور کردستان آغاز به پذیرش دانشجو کرد و قرار است از سال تحصیلی جدید نیز دو رشته جغرافیایی برنامه ریزی شهری و ادبیات فارسی نیز در دانشگاه پیام نور بیجار دانشجو پذیریش کند.

وی از روند رو به افزایش اعضا هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان خبر داد و افزود: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است تا پایان برنامه پنجم تعداد اعضای هئیت علمی دانشگاه پیام نور کردستان از 60 نفر به بیش از 120 نفر افزایش پیدا کند.

پیشوایی علوی از روند رو به افزایش سطح کمی و کیفی این دانشگاه خبر داد و عنوان کرد: دانشگاه پیام نور در مقایسه با سال 89 روند رو به رشدی داشته است به طوری که طی چند سال اخیر توانسته است در سطح بین الملی مقام های خوبی را کسب کند.

سرپرست دانشگاه پیام نور کردستان با اشاره به کسب عنوان اول روابط عمومی دانشگاه پیام نور در سطح دانشگاه های کشور اظهار داشت: دانشگاه پیام نور استان کردستان از نظر فرهنگی جزو سه مرکز برتر کشور محسوب می شود و در اجرای نظم و انضباط و رعایت آئین نامه های اجرایی و برگزاری امتحانات نیز توانسته است رتبه چهارم را کسب کند.

وی در بخش پایانی سخنان خود افزود: مدرک فارغ التحصیلان دوره فراگیر با نیمه حضوری هیچ گونه تفاوتی ندارد و تنها تفاوت این دوره ها از نظر مقدار شهریه است که شهریه دوره فراگیر حدود 20 درصد بیشتر از دوره نیمه حضوری است.