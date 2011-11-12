زندگی با نفسهای خاک آلوده/ لزوم تسریع در پروژه های عمرانی کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، طرح احداث هفت زیر گذر به صورت همزمان از چند ماه پیش در کرمان درحالی آغاز شد که بارقه های امید در راستای توسعه عمران شهری پس از سالها توقف در کرمان زده شد و این درحالی است که شهر کرمان با وجود وسعت و جمعیت چشمگیر در مقایسه با بسیاری از استانهای همجوار به نظر می رسد همچنان از نظر عمران شهری با مشکل بزرگی دست به گریبان است که رفع آن همت مردم و مسئولان کرمان را که عنوان کلانشهر را نیز یدک می کشد می طلبد.

اما در این میان آغاز هفت پروژه در شهر کرمان و روند کند اجرای این پروژه های مشکلاتی را نیز برای شهروندان کرمانی به همراه داشته است.

مردم خواستار تسریع در اجرای پروژه های هستند

از تقاطع چهاراه باقدرت کرمان تا چهار راه بازرگانان سه محور اصلی و ترافیکی شهر قراردارد که حجم بار ترافیکی به چندین نقطه از شهر را پوشش می دهد چهارراه باقدرت که بیش از سه ماه است کار برای ایجاد میدان و زیر گذری در آن آغاز شده است با شرایط نامطلوب برای شهروندان همراه شده است و مسئولین اجرای پروژه هیچ اقدامی جهت تسریع کار نکرده اند.

اوایل مهرماه است و شلوغی شهر در تمامی ساعات در بزرگراه امام شهر کرمان قابل لمس است، تقاطع ابوذر جایی که به دلیل اجرای پروژه زیر گذر تمامی میدان با گودال های عریضی حفر شده است چند دستگاه بلدوزر و کامیون به صورت خاموش کناره میدان به چشم می خورند و طی روزهای گذشته خبری از کارگران نیست و حتی ترافیک شدید نیز نمی تواند کارگران را وادارد که به کار خود سرعت دهند.

اقتصاد مغازه دارن با چالش مواجه شده است

گلفروشی سر تقاطع با وجود آنکه جلوی در ورودی آن را به صورت کامل حفر کرده اند اما همچنان فعال است و گلهای عمدتا مصنوعی برای فروش آورده صاحب گلفروشی به خبرنگار مهر می گوید: بنویسید زندگیم فلج شده است دو ماه مشتری نداریم یعنی جایی برای پارک خودرویی نیست که بخواهد از ما جنس بخرد مگر اینکه بخواهد از روی این خندق چند متری بپرد.

این شهروند کرمانی می گوید: فقط صبحها تا ساعت 11اینجا فعالیت حفاری ادامه دارد نمی دانم مگر کار حفاری هم اداری است که قبل از ظهر تعطیل می شود تا روز بعد، در ضمن الان چند روز است که هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده است با این روند کسبه اطراف میدان باید در مدت اجرای طرح زندگی خود را چگونه بگذارنند.

وی ادامه می دهد: شبها از ساعت ده به بعد اینجا تماشایی است وای به حال بیچاره ای که بخواهد از خیابان قدس یا ابوذر شمالی در آن سوی تقاطع به اینجا بیاید هیچ راهی برای عبور نیست تاکسی ها هم کرایه بیشتری می خواهند تا دور بزنند حتی پروژکتورها را نیز کنده اند همه جا تاریک است خیلی از مسافرین و دانشجوهایی که به دلیل نزدیکی اینجا به دانشگاه آزاد یا باهنردر این مسیر خانه دارند که اشتباها سر از جاههای دیگر درآورده اند.

صاحب یک اغذیه فروشی بین میدان ابوذر و چهاراه باقدرت مرد میانسالی است جارو دستی بلندش را در دست می فشارد، سوال می کنم روزی چند بار جارو می کند آهی می کشد و می گوید: چند ماهی می شود که کاری به جز جارو کردن ندارم نمی دانم یک خوراک پزی چگونه می تواند در این خاک و گرد وغبار کار کند اصلا شما یک جای پارک خودرو جلوی این ردیف مغازه ها نشان دهید و بعد هم بگویید چه کسی رغبت می کند بین این همه خاک و خل بیاید و از من غذا بخرد هر قدر هم تمیز کنم باز محیط بی تاثیر نیست.

مدیریت اجرای پروژه های ضروری است/ مسئولان هماهنگ نیستند

این شهروند کرمانی می گوید: می دانید هیچ یک از گروههایی که اینجا کار می کنند هماهنگ نیستند یک مدت گودال بزرگ که در آن آب رها شده بود اینجا مزاحم کسب و کار بود یک روز خاک می آورند چند روز بعد گودال به هر بدبختی است پر می شود وسط میدان هم که فقط حفاری پشت حفاری راه گذری برای مردم نگذاشته اند.

مرد با اشاره به دستگاهی که در همان نزدیکی خاموش شده می گوید: به نظر می رسد فکری به حال روند عادی رفت و آمد مردم نشده است چرا که همزمان از چند طرف خیابان را حفر کرده اند و حتی محل گذر یک خودرو نیست.

ابتدای خیابان باقدرت نیز گودال عریضی که با فنس پوشیده شده نشان از حفاری برای یک زیر گذر دارد چند نفری برای تاکسی ایستاده اند اما دقیقا به اندازه سه قدم جا برای عبور هر خودرو وجود دارد و امکان ایستادن خودروی اضافه به هیچ وجه وجود ندارد.

عمده ترافیک دور میدانی است که با گونی های آبی رنگ پوشیده شده است چند موتوری در حال عبور از قسمت شکسته شده جدول دور میدان که راه را برای آنان نزدیک می کنند هستند و در این میان بوق ممتد خودرو هرگز قطع نمی شود.

مغازه درب شیشه ای دارد شاید بسته است اما صاحب مغازه از داخل مغازه به خیال اینکه مشتری هستم اشاره می کند باز است وقتی می فهمد خبرنگارم می گوید: کسبه محل نامه ای از اوضاع پیش آمده نوشته اند که به شهرداری بفرستیم همه مغازه داران از این شرایط به تنگ آمده اند مشکل اصلی این پروه مدیریت ناصحیح است ارگانها و دستگاههایی که باید با اجرای این پروژه هماهنگ باشند با هم تفاهم ندارند این تیر برق های کناره خیابان در مسیر اجرای طرح بودند مدیر پروژه می گفت برای جابجایی تیرهای برق نیاز به پول است که برق باید بدهد که امروز و فردا می کرد یعنی این پروژه ای که گفتند بودجه اش 42میلیارد تومان است گیر چند میلیون ناچیز بود.

وی اظهار داشت: سرعت اجرای پروژه ای به این بزرگی این نیست انگار نه انگار روزانه مقدار زیادی خاک به ریه مردم می رود اغلب افراد مسن اینجا کمتر از خانه بیرون می روند گلودرد بین مردم زیاد شده مخصوصا کاسب های این قسمت صبح تا شب دائما در حال حرف زدن حجم زیادی خاک را فرو می دهند.

مغازه ها تعطیل شده اند/ مسئولان همکاری کنند

مرد عکاس می گوید: زیاد مشتری ندارم هر وقت یکی از مشتریان قدیمی ام تماس بگیرد و عکس بخواهد می آیم مغازه را باز می کنم ، چند مغازه از جمله مکانیکی، تراشکاری، پوشاکی و.. روبرو به دلیل مسدود شدن جلو مغازه ها چند وقت است که تعطیل شده خیلی کاسبها تنها ممر درآمدشان همین مغازه است چه بکنند خسارات مالی مردم را چه کسی می دهد.

وی می گوید: لااقل دلشان برای مردم بسوزد چند تانکر آب در طول روز اینجا روی خاکها بریزند که مشکلات کمتر بشود حالا که مردم با آنها همراهی کرده اند لااقل به کارشان سرعت بدهند.

مرد عکاس می گوید: تازه اگر طرح اجرا شود این قسمت جلو مغازه های ما کلا پیاده رو می شود و تنها برای عبور یک خودرو فضا خواهد بود درحالی که این اطراف پارکینگ هم وجود ندارد تکلیف امثال من چه می شود مشتری ما کجا ماشینش را پارک کند؟ قطعا وقتی برای مشتری سخت باشد می رود مغازه های جلوتر و به این ترتیب کار ما تعطیل می شود.

جلوی مغازه ها حجم زیادی خاک تلنبار شده است و با عبور اتوبوس عمومی گرد و غبار محیط را پر می کند.

وسط خیابان یک دستگاه لودر در حال حفر کانالی برای آب است کمی آنسوتر شرکت گاز نیز کانالی حفر کرده و هر یک کپه ای خاک از خود به جا می گذارند جمعیت همیشگی در خیابان به چشم نمی خورد اغلب خانه ها درزگیرهای محکمی برای جلوگیری از ورود خاک به در و پنجره ها نصب کرده اند.

در نزدیکی محل حفاری تابلو یک داروخانه به چشم می خورد درهای داروخانه بسته اند به جز یک در کوچک که برای عبور مریضها باز گذاشته شده است.

دکتر داروساز مرد میانسالی است کارت خبرنگاری ام را که می بیند لبخندی می زند و می گوید: خوب شد آمدید روزگار مردم اینجا را ببینید از صبح تا شب کار مردم شده نفس کشیدن با خاک، داروخانه هم دو تن از پرسنل خود را به همین دلیل و به دلیل استراحت پزشکی کم کار کرده است.

این شهروند کرمانی ادامه می دهد: پرسنل زن این داروخانه شب ساعت هشت شب با مقنعه و روسری که یک لایه خاک ضخیم روی آن نشسته به خانه می روند نزدیک به سه ماه هر روز شاهد حفاری هستیم و اقدام خاص دیگری انجام نمی شود.

وی می گوید: ظرف دو هفته آینده قطعا سیل عظیمی از بیماری های تنفسی را در منطقه خواهیم داشت افراد آلرژیک نیز که اصلا در این شرایط نمی توانند بیرون بیایند.

وی یکی از مشکلات طرح را دوباره کاریهای ادارات درگیر طرح می داند: باور کنید هر روز یک شرکت جداگانه برای خودش درحال حفر قسمتی از خیابان است چندین بار در روز کاسب ها درخواست تانکر آبی برای کم شدن ذرات معلق گرد و غبار می کنند ولی هیچ خبری نیست.

وی می گوید: باید کار را اولویت بندی کنند دو معبر دو طرف خیابان را تمام کنند و بعد از آسفالت دو طرف که رفت و آمدها را مدیریت می کند کار در قسمت میانی طرح تا هر وقت باشد مردم اعتراضی ندارند.

مرد کهنسالی درخواست دارویی می کند و دکتر برای آوردن دارو به انتهای مغازه می رود جعبه دارو را با دست نشان می دهد و روی آن را ناخن می کشد لایه تیره رنگ خاک روی جعبه دیدنی است.

مردم باید قبل از شروع طرح توجیه می شدند

وی می گوید: به پرسنل اضافه کاری دادیم که هر روز قبل از آمدن بقیه جعبه داروها را تمیز کند.

وی ادامه می دهد: مشکل اصلی این طرح این است که از قبل برای مردم توجیه نشده است باید جلسه ای را مسئولین شهرداری با مردم می گذاشتند تا برای این شرایط آمادگی داشته باشند که متاسفانه چنین نشد و الان فقط مردم هستند که اسیر کند کاری ادارات هستند.

شب از راه می رسد و سیل ترافیک اطراف میدان زیاد شده است تنها سه قدم جا برای عبور خودرو هایی که از شهرستانهای اطراف وارد شهر شده اند و یا قصد خروج از این بزرگراه را دارند اینجا را به مانند جاده های پرترافیک بین شهری کرده است.

صدای کشیده شدن لاستیک خودرو و سپس بوق، اعصاب رهگذران را بهم می زند شاید هر چند دقیقه یک بار صدای ترمز شدید و خوردن دو ماشین بهم برای این مردم صدایی عادی شده باشد.

انتهای بزرگراه که میدان ابوذر و سپس چهاراه بازرگانی را در خود جای داده است، جلوی هتل گواشیر صفی طویل از خودروهایی که باید میدان را دور بزنند همراه با خودروهایی که از یزد و تهران و رفسنجان و سیرجان و دیگر شهرهای شمالی به کرمان وارد شده اند در میان دود غلیظ کامیونهای گذری از بزرگراه با سرعتهای بزرگراهی وضعیت نگران کننده ای به وجود آورده است.

عدم روشنایی در محل پروژه های مشکل ساز شده است

خطرناک ترین محل برای عبور مردمی که در این منطقه زندگی می کنند همین ساعت ابتدایی شب از غروب تا 10شب است چرا که نور کم منطقه نیز مزید برعلت در این تاریکی ناشی از گرد و غبار موجود در هوا شده است.

دور برگردانی که در این قسمت قرار گرفته خطرناک و با توجه به اینکه ساعت حضور در ترافیک را زیاد کرده می تواند منجر به سانحه شود دو راننده با صدای بلند در حال مشاجره هستند و هر کدام به عبور دیگری اعتراض دارد و حق خودشان می دانند که عبور کنند و در این میان چند خودرو با سرعت و حرکات نمایشی از بین دیگر خودروها عبور می کنند و کمی بعد صدای محکم برخورد چهار ماشین بر این شلوغی اضافه می شود.

فکر می کنم اگر سرعت اجرای این طرح به همین کندی باشد به زودی تمام مردم در این پروژه شهری حجم زیادی خسارت را ناخواسته تقبل می کنند و در این میان مدت پروژه که 12ماهه تعیین شده است کمی اغراق آمیز به نظر می رسد چرا که با گذشت حدود دو ماه و نیم از اجرای پروژه در برخی تقاطع ها فقط کار حفاری انجام شده و حتی در تقاطع هایی مثل میدان ابوذر محل قرار گرفتن برخی تاسیسات نظیر آب و برق نامشخص هستند و این جابجایی تاسیسات نیز دلیل دیگری بر کندی سرعت کار شده است.

تاریکی و کم بودن نور در بزرگراه نیز خطر بزرگتری است که از دید مجریان پروژه دور مانده است.

میدان ابوذر با توجه به اینکه ایستگاه حضور کارگران ساختمانی و وانت بارهای خدماتی است از لحاظ ترافیکی دردسرهای بیشتری دارد راننده یک خودرو عبوری که برای چند لحظه ای توقف کرده می گوید: شما صبح زود اینجا باشید ببینید ترافیک چگونه است، کسانی که دنبال کارگر ساختمانی می گردند مجبورند توقف کنند تا فرد مورد نظرشان را پیداکنند تنگی جا و وجود برخی ماشینهایی که بی توجه به حقوق دیگران پارک کرده اند و همچنین خودروهایی که از مسیرهای چندگانه وارد بزرگراه شده اند صحنه نا مناسبی را ایجاد می کند.

تقاطع بازرگانی کمتر از دو نقطه قبلی موجب ناراحتی را فراهم کرده اما با توجه به اینکه اجرای زیرگذر یا روزگذرهای این تقاطع شبدری کامل است و نیاز به دو پل بزرگ دارد کارگاه بزرگی را ایجاد کرده که خودروها را مجبور به دور زدن مسافت زیادی می کند از سوی دیگر خودروهایی که دائما در این نقطه حادثه آفرینند نیز با دور زدن های غیر مجاز و عبور از باریکه راههایی که مربوط به عابران است بیشتر موجبات نگرانی مردم را فراهم می کنند.

روی هم رفته می شود گفت در ساعات ابتدایی شب امنیت در هیچ یکی از تقاطع های ذکر شده وجود ندارد و حتی یک مامور راهنمایی و رانندگی نیز در این اوضاع وانفسا به چشم نمی خورد.

با توجه به موارد گفته شده به نظر می رسد شهرداری کرمان باید با پیمانکار طرح به صورت ضربتی وارد عمل شده و هر چه سریعتر مشکل این نقطه از شهر را رفع کنند و با توجه به اینکه در شرایط عادی این تقاطع های همجوار از خطرناکترین مناطق ترافیکی شهر بودند در این موقعیت این خطر بیشتر شده و آمار تصادفات را چند برابر می کند.

عدم جابجایی تاسیسات شهری مهمترین دلیل تاخیر است

مسئول شرکت فاران که پیمانکار پروژه پل چهار راه باقدرت است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: قرار بود زمان افتتاح این پل چهار ماهه باشد که با توجه به پایان این مهلت شرکت فاران هنوز نتوانسته است پروژه را به اتمام برساند.

میثم میرزایی با اشاره به اینکه عدم جابجایی تاسیسات شهری باعث شده است که پروژه عملا به تاخیر بیفتد ادامه داد: هنوز نتوانستیم کار خاصی به آن شکل در این پروژه انجام دهیم و از آنجا که کلیه عملیات دست شرکت ما بوده است منتظر جابجایی تاسیسات شهری هستیم.

مسئول شرکت فاران با انتقاد ازعدم مراجعه ارگانهای دولتی برای جابجایی تاسیسات یا مشخص شدن وضعیت تاسیسات خود گفت: تاکنون فقط اداره آب و فاضلاب پای کار آمده است وبقیه ادارات مثل برق، مخابرات وشرکت گاز کار خاصی نکرده اند.

وی یادآورشد: در قرارداد عنوان شده است در صورتی که کارفرما تمام قسمت اجرای پروژه را برای پیمانکار آماده کند و نهادها وارگانهایی نیز که در پروژه کاری دارند هماهنگ شده باشند زمان افتتاح این پل چهار ماهه باشد که امروز این زمان به پایان رسیده است ولی مشکل پابرجاست.

میرزایی افزود: شرکت پیمانکاری این پروژه کارهای دیگری را در محل پروژه در دست انجام دارد ولی عمده کار خاک برداری و ساخت و سازهایی که برای ایجاد این زیرگذر باید انجام می شد تعطیل شده است.

وی ادامه داد: چندی پیش مسئولان از این پروژه ها بازدید کرند همه مسئولین مشکلات کار را می بینند اما اتفاق خاصی برای حل مشکل عمده طرح که همان جابجایی تاسیسات بود نیفتاده است.

وی ادامه داد: معاونت فنی شهرداری و مشاور طرح نیز در جریان مشکلات این پروژه هستند و از آنجا که شرکت فاران در کنار این پروژه طرح پل چهاراه کوهپایه را نیز به صورت 12ماهه در دست اجرا دارد در آن طرح مشکلات خاصی ندارد و طرح به خوبی اجرا می شود.

تاسیسات باید در اسرع وقت جابجا شوند

اما مشاور این طرح نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عمده مشکل این پروژه بزرگ بحث تاسیسات مهمی است که باید از این چهارراه جابجا شوند، گفت: اصلی ترین انشعاب گاز شهر کرمان از زیر این چهارراه می گذرد و یکی از شعبه های مهمی که آب را از شهر جوپار به کرمان می آورد از این تقاطع رد می شود که می تواند در صورت عدم توجه به حادثه ای بزرگ منجر شود.

عرفان رعایی ادامه داد: تنها دلیل کندی روند اجرای این طرح بی توجهی ادارات در جابجایی تاسیساتشان است.

مشاور طرح پل چهارراه باقدرت گفت: این مشکل عمدتا در پل هایی که به صورت زیر گذر تعریف می شوند به وجود می آید که در این چهاراه با این مشکل در سطح وسیعی دست به گریبان هستیم.

وی افزود: اداره آب تاکنون مشکل عمده جابجایی تاسیسات خود را حل کرده است و تقریبا کارشان تمام شده است اداره برق نیز برخی تیرهای برق را جابجا کرده است، اما ادارات دیگر مثل مخابرات و گاز هیچ کار خاصی نکرده اند.

وی تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت چهار ماهه پیمانکار هنوز پروژه تمام نشده است که مشکل مربوط به کارفرما و اداراتی است که هماهنگی با این طرح نداشته اند.

وی افزود: کارفرما باید زمین اجرای طرح را بدون معارض در اختیار پیمانکار قرار دهد تا پروژه در مدت مشخص شده تمام شود در حالیکه برای اجرای این پروژه تاسیسات شهری اصلی ترین معارض سد راه پیمانکار هستند.

مشاور طرح پل باقدرت کرمان یادآورشد: در استعلامی که ما از وضعیت تاسیسات کردیم به تمام ادارات قبل از شروع

مطالعات طرح، نامه نوشتیم که وضعیت تاسیسات خود در این منطقه را اعلام کنند و نقشه ها را به ما بدهند که متاسفانه جز فاضلاب که گفتند در این منطقه تاسیساتی نداریم کسی به درخواست ما جواب نداد.

طرح با کمبود نقدینگی مواجه است

وی ادامه داد: مشکل دیگر این پل ها که توسط شهرداری در حال احداث هستند نبود نقدینگی در طرح و واگذاری تراکم یا زمین در قبال کار انجام شده است که برای ادارات دولتی تراکم و زمین هیچ دردی را دوا نمی کند چرا که جابجایی انشعابات اصلی گاز و آب و ...هزینه های زیادی دارد که ادارات را با مشکل منابع مالی مواجه می کند.

عرفان رعایی همچنین اظهار داشت: تنها 40 درصد طرح بودجه نقدی دارد که اگر استاندار در آینده این پول را به شهرداری کمک کند بخشی ازمشکل حل می شود ولی 60 درصد بقیه طرح به صورت واگذاری زمین و تراکم است که زیاد تشویق خوبی برای اجرا کنندگان یا پیمانکاران پروژه نیست.

وی افزود: اگر ادارات دولتی نیز برای جابجایی تاسیسات خود پای کار بیایند بحث پرداخت هزینه جابجایی توسط کارفرما که شهرداری کرمان است پیش می آید و سپس واگذاری این جابجایی با اجرای مناقصه اداری به پیمانکار مورد نظر زمان اتمام پروژه را به تاخیر می اندازد.

مشاور طرح ادامه داد: باید کار جابجایی تاسیسات را با کمترین قطعی انجام دهیم و با توجه به اینکه برخی انشعابات اینجا نقاط شریانی شهر هستند نهایت دقت شود تا کمترین قطعی را شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: در این منطقه با حفر هر گودال عمیق به یکی از تاسیسات برخورد کردیم و گودال 9متری که باید حفر می شد به گودال های ناقصی تبدیل شده اند که هر یک در کنار یکی از تاسیسات شهری رها شده اند تا تکلیف این تاسیسات مشخص شود.

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