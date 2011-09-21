تعاونی های برتر آذربایجان شرقی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین که با استقبال تشکل های تعاونی استان مواجه شده بود از 14 شرکت تعاونی برتر استان با اهدای لوح و هدیه تقدیر شد.



شرکت های تعاونی تعاونی قزل داغ آذرشهرو فنی، مهندسی سگال آذر، تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تبریز، بیمارستان بهبود، کشاورزی و بازرگانی قهرمانی و پسران، فرآورده های لبنی برکه، فخاران وایقان، هنر گستر شبستر، کمال نور، مصرف محلی سردرود، اعتبار فرهنگیان تسوج، کانون فرهنگی تربیتی شهید متذکر، اتحادیه مصرف کارکنان دولت، مرزنشینان داران جلفا به عنوانی تعاونی های برتر استان تجلیل شدند.



همچنین در این آیین از مدیران عامل شرکت های تعاونی قزل داغ آذرشهر و فنی و مهندسی سگال آذر نیز به عنوان تعاونی های برتر ملی و تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تبریز نیز به عنوان تعاونی برتر ملی استانی انتخاب شده بودند مورد تقدیر قرار گرفتند.



گفتنی است، در پایان این آیین از تلاش های 30 ساله رسول رهبری عصر کارشناس اداره کل تعاون آذربایجان شرقی که به افتخار بازنشستگی نائل آمده است، تقدیر شد.

