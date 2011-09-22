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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۶

پرونده قاچاقچیان بازی های رایانه ای به سرعت بررسی می شوند

پرونده قاچاقچیان بازی های رایانه ای به سرعت بررسی می شوند

مدیر کل قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی از افزایش عرضه بازی های رایانه ای قاچاق در بازار و رسیدگی سریع به پرونده قاچاقچیان این کالای فرهنگی خبر داد و از بنیاد ملی بازی های رایانه ای خواست تا اطلاعات خود درباره فروشندگان و عرضه کنندگان بازی های غیر مجاز را در اختیار این سازمان قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالمجید اجتهادی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه برخورد مستقیم با قاچاقچیان و عرضه کنندگان کالاهای قاچاق را ندارد اظهار داشت: این سازمان به عنوان آخرین حلقه پیوندی دستگاههای مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا، به پرونده های ارجاع شده رسیدگی و آرای لازم را در این زمینه صادر می کند.

این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید براینکه مبارزه با قاچاق محصولات فرهنگی به ویژه بازی های رایانه ای که امروزه رواج بسیاری یافته باید در دستورکار تمام سازمانهای ذیربط قرار گیرد گفت: در ارتباط با عرضه و توزیع بازی های رایانه ای قاچاق و غیرمجاز، بازرسان وزارت بازرگانی مسئول کشف و ضبط این بازی ها هستند و سازمان تعزیرات حکومتی نیز به پرونده های متخلفان رسیدگی می کند.
 
وی با بیان اینکه قاچاق کالاهای فرهنگی مانند بازیهای رایانه ای، هم از لحاظ فرهنگی و هم از جنبه اقتصادی به کشور ضربه می زند، تصریح کرد: به همین دلیل، سازمان تعزیرات حکومتی با قاچاقچیان و عرضه کنندگان بازی های رایانه ای غیرمجاز به شدت برخورد می کند.
 
مدیر کل مبازره با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه با اشاره به ایجاد گشت های بازرسی مشترک با بازرسان وزارت بازرگانی گفت: با ایجاد گشتهای مشترک سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسان وزارت بازرگانی، احساس امنیت از فروشندگان و عرضه کنندگان بازی های رایانه ای قاچاق سلب خواهد شد.
 
وی همچنین خواستار تعامل بیشتر بنیاد ملی بازی های رایانه ای با سازمان تعزیرات حکومتی شد و افزود: بنیاد ملی بازی های رایانه ای می تواند اطلاعات خود را درباره فروشندگان و عرضه کنندگان بازی های غیر مجاز در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی یا بازرسان اداره بازرگانی استان قرار دهد تا از عرضه احتمالی بازی های رایانه ای قاچاق جلوگیری و با خاطیان برخورد شود.
 
به گزارش مهر، پیش از این نظرعلی حاجی پاشا رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران از آمادگی این سازمان برای ایجاد شعب سیار رسیدگی به پرونده های مربوط به متخلفان حوزه بازی های رایانه ای خبر داده بود.
کد مطلب 1414011

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