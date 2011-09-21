34 مدرسه بروجرد هوشمند می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید ابوالفتحی در جلسه شورای آموزش وپرورش اظهار داشت: امسال 34 مدرسه شهرستان در بحث هوشمند سازی قرار گرفته اند که 6 مدرسه از این تعداد هوشمند شده است.

وی تصریح کرد: به محض رسیدن اعتبارات طرح هوشمند سازی در بقیه مدارس شهرستان بروجرد اجرا خواهد شد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان بروجرد همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید در این شهرستان، گفت: برای آموزش و پرورش پروژه مهر یک پروژه ملی است که باید در اجرای آن اهتمام ویژه صورت پذیرد.

ابوالفتحی تصریح کرد: امسال سال تحصیلی جدید در بروجرد با ثبت نام 51 هزار دانش آموز آغاز می شود که از این تعداد تاکنون 45 هزار نفر ثبت نام اینترنتی انجام داده اند.

وی با بیان اینکه هنوز 6 هزار دانش آموز بروجردی وارد سامانه ثبت نامی نشده اند، یادآور شد: با این اوصاف تاکنون 66 درصد از دانش آموزان این شهرستان از طریق سامانه ثبت نام شده اند.