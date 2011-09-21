  1. استانها
  2. لرستان
۳۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۴۵

ابوالفتحی:

34 مدرسه بروجرد هوشمند می شوند

34 مدرسه بروجرد هوشمند می شوند

بروجرد - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش شهرستان بروجرد گفت: 340 مدرسه این شهرستان در برنامه هوشمندسازی قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید ابوالفتحی در جلسه شورای آموزش وپرورش اظهار داشت: امسال 34 مدرسه شهرستان در بحث هوشمند سازی قرار گرفته اند که 6 مدرسه از این تعداد هوشمند شده است.

وی تصریح کرد: به محض رسیدن اعتبارات طرح هوشمند سازی در بقیه مدارس شهرستان بروجرد اجرا خواهد شد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان بروجرد همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید در این شهرستان، گفت: برای آموزش و پرورش پروژه مهر یک پروژه ملی است که باید در اجرای آن اهتمام ویژه صورت پذیرد.

ابوالفتحی تصریح کرد: امسال سال تحصیلی جدید در بروجرد با ثبت نام 51 هزار دانش آموز آغاز می شود که از این تعداد تاکنون 45 هزار نفر ثبت نام اینترنتی انجام داده اند.

وی با بیان اینکه هنوز 6 هزار دانش آموز بروجردی وارد سامانه ثبت نامی نشده اند، یادآور شد: با این اوصاف تاکنون 66 درصد از دانش آموزان این شهرستان از طریق سامانه ثبت نام شده اند.

کد مطلب 1414013

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها