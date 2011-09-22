اجرای سریع سیکل ترکیبی قاین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حبیبی منش پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی قاین اظهارداشت: توسعه نیروگاه از چهار به شش واحد، اجرای سریع سیکل ترکیبی و تکمیل بخش بخار نیروگاه از ضروریات نیروگاه قاین است.

وی بر تسریع در شروع عملیات مربوط به این موارد تاکید کرد و افزود: به منظور تامین برق مطمئن در قاین اجرای پست 132 کیلوولت به 20 کیلوولت قاین درخواست می شود.

وی ادامه داد: نیروگاه گازی قاین بدون کوچک ترین مشکلی تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است.

امام جمعه قاین نیز در این بازدید بیان کرد: پس از انتقال گاز و اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها صرفه جویی بسیار خوبی در مصرف سوخت و انرژی در کشور انجام شد.

حجت الاسلام علی اصفهانی افزود: رئیس جمهور با جرأت و جسارت تمام در اجرای این طرح اهتمام ورزید طوری که نیروگاه گازی بدون هیچ گونه چالشی در حال اجراست.

وی خواستار آغاز عملیات اجرای سیکل ترکیبی نیروگاه قاین شد.

معاون تولید نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین نیزگفت: پس از گاز سوز شدن واحدها و انتقال گاز سراسری به نیروگاه سیکل ترکیبی قاین، روزانه چهار میلیون لیتر گازوئیل صرفه جویی شده است.

غلامحسین احتشام زاده با اشاره به مصرف روزانه چهار میلیون متر مکعب گاز در این نیروگاه افزود: تا زمانی که سوخت گاز در دسترس باشد مجوز استفاده از گازوئیل را نداریم.

وی ادامه داد: این نیروگاه روزانه با ظرفیت 636 مگاوات برق یکی از بزرگ ترین نیروگاه های شرق کشور است و نقش بسزایی در تولید برق در ایران دارد.

احتشام زاده گفت: نیروگاه گازی قاین تحت پوشش شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان است که در خراسان های رضوی، جنوبی و شمالی فعالیت دارد.

تولید 385 هزار مگاوات برق در نیروگاه قاین

وی افزود: طی سه ماهه اول امسال در این نیروگاه 385 هزار مگاوات برق تولید شد.

احتشام زاده ادامه داد: با توجه به انتقال خط 400 کیلو ولت سیستان و بلوچستان امکان انتقال حداقل 120 مگاوات برق در ساعت به این استان فراهم شد.

وی بیان داشت: انتقال 40 کیلو ولت نیز به استان یزد از طریق طبس در حال انجام است که به زودی افتتاح و راه اندازی خواهد شد.

احتشام زاده اظهار داشت: با راه اندازی خط انتقال طبس نیروگاه سیکل ترکیبی قاین از چهار نقطه به شبکه سراسری کشور وصل و انتقال برق به استان های همجوار نیز فراهم می شود.

معاون تولید نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین افزود: از طریق خط انتقال تربت جام در خراسان رضوی امکان انتقال 80 مگاوات برق به افغانستان نیز فراهم و روزانه 80 مگاوات صادر می شود.

وی افزود: نیروگاه گازی قاین به لحاظ برخورداری از نیروهای متخصص، متعهد و دلسوز با کمترین ضریب خروج اضطراری و بالاترین ضریب قابلیت اطمینان رتبه ممتاز کشور را دارد.

به گفته وی، این نیروگاه در حال حاضر و در فاز اول با چهار واحد گازی به بهره برداری رسید و تحویل شد و عملیات کلنگ زنی فاز بخار آن نیز توسط وزیر نیرو در سفر سوم هیئت دولت به زمین زده شد.

ظرفیت نیروگاه قاین به 950 مگاوات افزایش می یابد

وی افزود: راندمان نیروگاه گازی 34 درصد است که در صورت نصب و راه اندازی بخش بخار، علاوه بر افزایش ظرفیت نیروگاه از 636 به 950 مگاوات، راندمان نیروگاه به 50 درصد افزایش خواهد یافت.

احتشام زاده افزود: تاکنون سه هزار میلیارد ریال اعتبار در این نیروگاه هزینه شده است و 150 نفر در واحدهای مختلف آن به طور مستقیم مشغول به کار هستند.

وی بیان کرد: هم اکنون 85 درصد گاز انتقالی به استان در این نیروگاه مصرف می شود.

وی گفت: مطالعات خط انتقال سوخت گازوئیل به این نیروگاه نیز برای مواقع اضطراری از طریق کرمان انجام شده است.