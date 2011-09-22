رشته های دانشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی سه برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد رمضانی‌بدر در همایش دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان افزود: با توجه به اینکه رشته‌های دانشگاه از 15 به 45 رشته افزایش یافته است، به تبع آن نیز دانشجویان از یک‌هزار نفر و تعداد اعضای هیئت علمی نیز به 210 عدد افزایش یافته است که این امر باعث بالا رفتن رتبه دانشگاه خواهد شد.

وی با اشاره به وجود چند دانشگاه تیپ یک کشوری ادامه داد: دانشگاه علوم‌پزشکی زنجان آمادگی پیوستن به دانشگاه‌های برتر کشور را داراست زیرا در سال 84 این دانشگاه تنها دارای 4 دانشکده بود، ولی در سال 90 این تعداد به 7 واحد افزایش یافت.

رمضانی بدر افزود: دانشجویان همواره باید با تکیه بر حس کنجکاوی، ذهنی سئوال‌برانگیز پرورانده و نیز در صدد یافتن جواب این سئوالات باشند و این روحیه را نیز از دست ندهند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی زنجان افزود: دانشجویان برگزیده و جدیدالورود باید در نظر داشته باشند که دانشگاه علوم پزشکی زنجان جزو برترین دانشگاه‌های تیپ 2 کشور است.

رمضانی بدر ادامه داد: استان زنجان به علت موقعیت جغرافیایی و دسترسی راحت به غرب و شمال کشور و پایتخت مورد استقبال بیشتری قرار گرفته است زیرا رفت و آمد دانشجویان به محل زندگی‌شان به مراتب راحت‌تر خواهد شد.

وی با تأکید بر وجود نزدیک به یک‌هزار تخت آموزشی در دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان تاکید کرد: با ارائه آموزش عملی بسیار با کیفیت، شاهد قبولی صد در صدی پزشکان دانشجو در آزمون بورد تخصصی بوده‌ایم.