بلر و شارون هرگونه پيشرفت در روند سازش با تشكيلات خودگردان را به نابودي انتفاضه منوط كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه ، توني بلر كه به فلسطين اشغالي سفر كرده است امروز با آريل شارون همتاي اسرائيلي خود ديدار و گفتگو كرد.



در پايان اين ديدار طرفين در يك كنفرانس مطبوعاتي مشترك شركت كردند كه در آن شارون از رهبران جديد فلسطين خواست مقاومت و انتفاضه را سركوب كنند.



شارون با وجود تمجيد از ابتكار توني بلر براي برگزاري كنفرانس مربوط به خاورميانه در لندن مخالفت اسرائيل را با مشاركت در آن اعلام كرد .



شارون گفت : كنفرانس لندن به فلسطينيان كمك خواهد كرد، اصلاحات را انجام دهند.



نخست وزير اسرائيل افزود : نيازي به مشاركت اسرائيل در كنفرانس لندن نيست و درباره اين موضوع با لندن هماهنگي كرده ايم .



شارون با تاكيد بر لزوم سركوب مقاومت از سوي جانشينان عرفات به عنوان شرط خود براي از سرگيري مذاكرات با تشكيلات خودگردان گفت : تروريسم زشت بايد پايان يابد و تا زماني كه چنين مساله اي تحقق نيابد،هرگونه تغيير در صحنه فلسطين مشكل است .



شارون با اشاره به اينكه انتخابات فلسطين براي اسرائيل زماني اهميت دارد كه رهبر جديد به جاي حرف زدن عمل كند، گفت : اظهارات آنها مهم نيست بلكه عمل براي ما مهم است يعني در عمل تروريسم را متوقف كنند در اين صورت مي توانيم به نقشه راه برگرديم و آن گاه نقشه راه مشكلات را حل خواهد كرد و فرصتي براي دو دولت براي همزيستي مسالمت آميز بوجود مي آورد ما تاكيد مي كنيم چنين فرصتي تنها در صورت توقف تروريسم بوجود خواهد آمد.



بلر نيز با حمايت از رژيم صهيونيستي نابودي وتوقف انتفاضه و مقاومت را تنها شرط از سرگيري مذاكرات و اجراي نقشه راه خواند.



به گفته وي كنفرانس لندن براي آماده سازي فلسطينيان براي عملي كردن طرح عقب نشيني از غزه و جداسازي برگزار مي شود و جامعه بين المللي مي تواند ميانجي گر ميان طرفين باشد .



وي از اسرائيل خواست مذاكرات خود را با سوريه نيز از سرگيرد.



بلر گفت: تا زماني كه شريك سالم از نظر داشتن موسسات شفاف و وضعيت اقتصادي و تدابير امنيتي كه امنيت را براي اسرائيل فراهم نكند در ميان فلسطينيان بوجود نيايد نمي توان به نقشه راه برگشت .



شارون نيز گفت : مساله شك و ترديد نيست بلكه وجود تروريسم است آنچه براي ما مهم است عمل فلسطينيان به پايان تروريسم است و تا زماني كه اين مساله حل نشود نمي توان به پيشرفت در روند صلح اميد بست.



توني بلر مقاومت و انتفاضه را تروريسم خواند و آن را مانعي در برابر روند صلح دانست.



وي گفت : رهبري جديد فلسطين به حمايت جامعه بين الملل نياز دارد .



شارون مدعي شد:اسرائيل به نقشه راه پايبند است كما اينكه طرف فلسطيني به آن پايبند است طرفين بايد به تعهدات خود عمل كنند طرح جداسازي جايگزين نقشه راه نيست علت ارائه طرح جداسازي به خاطر اين بود د رآن زمان شريكي در ميان فلسطينيان نداشتم اما حالا با مرگ عرفات مي بينيم دري به روي ما باز شد و شرايط براي گام برداشتن فراهم شد اما بايد اعمال تروريستي نه با اظهارات و سخنان بلكه بايد در عمل متوقف شود.



شارون گفت : مي دانيم آنها انتخابات را برگزار مي گذارند هرچند از اين گام به تنهايي خرسند نيستيم اما از نيروهاي امنيتي فلسطيني مي خواهيم سازمان هاي تروريستي را منحل كنند و سلاح ها وموشك ها را نابود كنند و اما پس از انتخابات فلسطينيان بايد تمام اقدامات ضروري را انجام دهند در آن صورت مي توانيم پيشرفت كنيم .



بلر نيز گفت : اعتقاد دارم مساله فلسطين بسيار مهم است زيرا گروه هاي تروريستي از اين مساله سوء استفاده مي كنند من از كساني هستم كه به آينده اين منطقه ايمان دارم و دوست دارم اسرائيل را درامنيت ببينم و فلسطينيان هم دولتشان را تشكيل دهند.



وي گفت : اگر به تدابيردرستي براي توقف تروريست ها رسيديم در آن صورت اسرائيل اقدامات بعدي را برخواهد داشت .



شارون نيز به وجود روابط بسيار خوب ونزديك با انگليس اشاره كرد و مدعي شد اسرائيل دولت دمكراتيك وقانون است .

