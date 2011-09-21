سبها و القذاذفه هم به دست انقلابیون افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "عبدالمجید سیف النصر" عضو شورای انتقالی لیبی گفت: انقلابیون به طور کامل بر "سبها" سیطره پیدا کرده اند و همه مناطق این شهر از جمله منطقه القذاذفه (قبیله معمر قذافی) تحت سیطره است.

وی افزود: همه مردم این شهر با انقلابیون هستند و شهر کاملا امن است ما خواستار خونریزی نیستیم. برخی حرکتهای انفرادی وجود دارد اما شهر امن است و خبرنگاران می توانند به آن بروند.

از سوی دیگر "محمد وردکو" از فرماندهان نظامی سبها نیز تصریح کرد: انقلابیون به طور کامل بر سبها مسلط هستند و هیچ مقاومتی وجود ندارد.

خبر دیگر اینکه "سلیمان محمود العبیدی" از فرماندهان نظامی ارشد شورای انتقالی لیبی اعلام کرد: "عبدالله السنوسی" رئیس اطلاعات قذافی و داماد قذافی هم اکنون در سبها هستند و تلاش می کنند که سعی در فراهم آوردن نیروهای کمکی برای حمایت گردانهای قذافی دارند.

وی افزود: به طور حتم انقلابیون خواهند توانست بر سرت غلبه کنند و شورای انتقالی لیبی تلاش می کند که بقیه دژهای گردانهای قذافی را به تصرف خود درآورند.

شایان ذکر است که سبها به همراه سرت و بنی ولید از آخرین دژهای فتح نشده نیروهای وابسته به دیکتاتور فراری هستند.